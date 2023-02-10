Армянские адвокаты заявили об избиении коллег в полиции Эребуни

10 февраля 2023, 14:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В отделе полиции в Эребуни силовики избили двух адвокатов, заявила адвокатская палата Армении. Уполномоченный по правам человека и глава парламентской комиссии по правам человека потребовали расследовать инцидент и наказать виновных.

Избиение двух адвокатов произошло в отделении полиции в Эребуни, заявил сегодня на пресс-конференции руководитель Палаты адвокатов Армении Симон Бабаян. "Некоторые должностные лица, работающие в системе полиции, забывают, что у адвоката есть исключительная миссия, гарантированная Конституцией… Мы сделаем все, чтобы защитить нарушенные права наших коллег", - приводит его слова News.am.

Нападение на адвокатов Марзпета Авакяна и Эмануэла Ананяна связано с их профессиональной деятельностью, сообщил сегодня представитель интересов пострадавших Грант Ананян. "Это не частное дело, это демарш против института адвокатуры, потому что людей избили в связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей", - сказал он.

По словам Ананяна, Марзпет Авакян и Эмануэл Ананян участвовали в очной ставке, на которой несовершеннолетний свидетель дал показания оперуполномоченному полиции о том, как студентов подвергли приводу, применив грубую силу, и избивали в отделении полиции.

Во время дачи показаний защитники задержанного несовершеннолетнего стали задавать оперуполномоченному вопросы, чтобы прояснить обстоятельства инцидента. Сотрудник полиции стал оскорбительно высказываться в адрес адвокатов и вышел в коридор. Туда же вышли Авакян и Ананян, после чего их начали избивать присутствовавшие там силовики.

"Эмануэл Ананян, который через пару секунд вышел в коридор - а в это время Авакяна окружили и стали бить руками, ногами - призвал всех успокоиться, но ему скрутили руки и стали бить. Все это продолжалось длительное время и прекратилось только в результате вмешательства следователей СК", - заявил Грант Ананян.

По его словам, позднее силовики заявили, что Авакян вел себя неадекватно. Ананян добавил, что адвокаты продолжат защищать интересы задержанных несовершеннолетних, пишет издание.

На инцидент отреагировали офис омбудсмена Армении и глава парламентской комиссии по правам человека Тагуи Товмасян, потребовав расследовать его, сообщает сегодня "Голос Армении". В частности, офис омбудсмена пообещал направить в Генпрокуратуру и МВД письма с требованием "детального и всестороннего расследования". "Мы будем последовательны в вопросе эффективного расследования этого дела и привлечения виновных к ответственности", – цитирует заявление омбудсмена издание.

Сотрудники полиции должны быть привлечены к ответственности, указала и Тагуи Товмасян. "Готовлю срочные письма министру внутренних дел, требуя объяснений по данному факту, а также привлечения к дисциплинарной ответственнօсти всех причастных к инциденту, вплоть до прекращения полномочий", - цитирует Товмасян издание.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.