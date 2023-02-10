10 февраля 2023, 06:16

Двое заключенных погибли при пожаре в ростовской колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В результате пожара в ростовской колонии строгого режима №2 погибли двое заключенных, еще один госпитализирован с ожогами. Следователи усмотрели в случившемся халатность сотрудников учреждения. 

Пожар произошел на территории одного из объектов колонии, огонь охватил около 40 квадратных метров.

На месте пожара нашли "тела двух осужденных без признаков жизни" и пострадавшего с ожогами, его доставили в городскую больницу, сообщило со слов представителя ГУ ФСИН по Ростовской области ТАСС.

Тела заключенных на месте пожара в колонии нашли 9 февраля, одному из них было 45 лет, второму - 38 лет, следует из сообщения на сайте регионального управления Следкома.

Пожар вспыхнул ночью в промзоне колонии, погибших заключенных нашли "на куче невывезенного мусора", сообщило со ссылкой на собственный источник издание 161.ru. Он добавил, что из-за рекрутинга заключенных для участия в военных действиях в колонии не хватает кадров для работы, в результате "непонятно кого заставляют работать непонятно кем". 

Гибель заключенных колонии расследуется по статье о халатности, отчиталось вечером 9 февраля управление Следственного комитета по Ростовской области. "В ходе расследования уголовного дела будут установлены  должностные лица учреждения, ответственные за соблюдение осужденными режима отбытия наказания и противопожарной безопасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужская исправительная колония строгого режима №2 расположена в Ростове-на-Дону на Тоннельной улице, на ее территории "действуют около 40 различных производств", указано в справке об учреждении на сайте ФСИН. Заключенные колонии, согласно этой справке, работают на производстве колючей ленты и металлической сетки, гвоздей, спецэлектродов, резиновой крошки и полиэтиленовой пленки, переработке вторсырья, в швейном цеху и цеху по выпечке хлебобулочных изделий.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Правозащитники заявили о нарушении прав осужденного из Ингушетии", "Сотрудники СИЗО в Махачкале получили длительные сроки по делу о вымогательстве и пытках", "Сотрудники калмыцкой колонии отказались признать участие в пытках заключенных из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

10 февраля 2023, 05:19

10 февраля 2023, 04:20

  • Житель Камышина убит на Украине

    Александр Косенко погиб на Украине, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель там не менее 221 жителя Волгоградской области.

10 февраля 2023, 03:22

  • Семь пациентов вывезены из Степанакерта в Армению

    Сотрудники Международного Комитета Красного Креста вывезли из Нагорного Карабаха еще семерых тяжелобольных людей в Армению для лечения. Более 600 жителей непризнанной республики лишены плановых хирургических операций, заявила глава комиссии парламента Армении по защите прав человека Тагуи Товмасян.

10 февраля 2023, 02:23

10 февраля 2023, 01:24

  • Военный из Северной Осетии погиб на Украине

    Алан Кулумбеков погиб на Украине, сообщила администрация Пригородного района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 136 уроженцев Северной Осетии.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи