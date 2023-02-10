Двое заключенных погибли при пожаре в ростовской колонии

10 февраля 2023, 06:16

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В результате пожара в ростовской колонии строгого режима №2 погибли двое заключенных, еще один госпитализирован с ожогами. Следователи усмотрели в случившемся халатность сотрудников учреждения.

Пожар произошел на территории одного из объектов колонии, огонь охватил около 40 квадратных метров.

На месте пожара нашли "тела двух осужденных без признаков жизни" и пострадавшего с ожогами, его доставили в городскую больницу, сообщило со слов представителя ГУ ФСИН по Ростовской области ТАСС.

Тела заключенных на месте пожара в колонии нашли 9 февраля, одному из них было 45 лет, второму - 38 лет, следует из сообщения на сайте регионального управления Следкома.

Пожар вспыхнул ночью в промзоне колонии, погибших заключенных нашли "на куче невывезенного мусора", сообщило со ссылкой на собственный источник издание 161.ru. Он добавил, что из-за рекрутинга заключенных для участия в военных действиях в колонии не хватает кадров для работы, в результате "непонятно кого заставляют работать непонятно кем".

Гибель заключенных колонии расследуется по статье о халатности, отчиталось вечером 9 февраля управление Следственного комитета по Ростовской области. "В ходе расследования уголовного дела будут установлены должностные лица учреждения, ответственные за соблюдение осужденными режима отбытия наказания и противопожарной безопасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужская исправительная колония строгого режима №2 расположена в Ростове-на-Дону на Тоннельной улице, на ее территории "действуют около 40 различных производств", указано в справке об учреждении на сайте ФСИН. Заключенные колонии, согласно этой справке, работают на производстве колючей ленты и металлической сетки, гвоздей, спецэлектродов, резиновой крошки и полиэтиленовой пленки, переработке вторсырья, в швейном цеху и цеху по выпечке хлебобулочных изделий.

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