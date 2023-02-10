Дело ставропольца о пацифистских листовках в четвертый раз передано суду

10 февраля 2023, 00:25

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Ленинский суд Ставрополя вновь рассмотрит административное дело местного жителя Павла Гладкого, которое уже трижды отправлялось в полицию для исправления нарушений.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре 2022 года Ленинский районный суд Ставрополя повторно вернул в полицию административное дело ставропольца Павла Гладкого, обвиненного в дискредитации российской армии. Мужчину обвиняли в расклейке на стенах листовок с "ложной информацией", дискредитирующей российское правительство и вооруженные силы.

Ленинский суд Ставрополя в очередной раз принял к рассмотрению административное дело Павла Гладкого, которого полиция обвинила в расклейке пацифистских листовок на стене, сообщило издание "Кавказ.Реалии"*.

Суд уже не раз возвращал дело в полицию из-за существенных недостатков в оформлении протокола. Первоначальный протокол на Гладкого составили еще 29 сентября 2022 года, суд рассматривал его в октябре, ноябре и декабре, и трижды возвращал материалы правоохранителям, следует из материалов на сайте Ленинского райсуда Ставрополя.

В определении от 23 декабря, которым суд вернул дело Гладкого в полицию в третий раз, отмечается, что в протоколе после нескольких исправлений отсутствует "описание события административного правонарущения", - не указано, какая именно информация, дискредитирующая вооруженные силы, вменяется ставропольцу в вину.

Дело вновь поступило в суд 26 января, его рассмотрение назначено на 17 февраля. Комментариями Павла Гладкого или его адвоката по этому поводу "Кавказский узел" пока не располагает.

Из картотеки Ленинского райсуда также следует, что по другому протоколу о дискредитации армии Павел Гладкий был оштрафован на 15 тысяч рублей. Еще одно дело Гладкого о дискредитации военных в октябре рассмотрел Промышленный районный суд Ставрополя, назначив ему штраф в 40 тысяч рублей.

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