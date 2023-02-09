В ходе КТО на Ставрополье убиты четверо боевиков

09 февраля 2023, 12:43

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Во время контртеррористической операции на территории хутора Петровский в Ставропольском крае убиты четверо боевиков, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 8 февраля на территории хутора Петровского в Ставропольском крае был введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики отчитались о группе убитых боевиков, при этом их число не сообщалось. Сегодня режим КТО был отменен.

Во время операции в Ставропольском крае убиты четверо боевиков, которые планировали совершить теракт на железнодорожной станции, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"Бандиты были причастны к террористической деятельности украинского военизированного националистического формирования", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение НАК.

На месте боя силовики обнаружили автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, добавило ведомство.

Напомним, режим КТО на Ставрополье был введен в первый раз за пять лет. До этого контртеррористическая операция проводилась в центре Ставрополя в декабре 2017 года, целью которой было также заявлено предотвращение теракта.

В 2021 году на Ставрополье не было зафиксировано ни жертв, также силовики не сообщали об инцидентах, взрывах, и терактах. В 2020 году жертвой вооруженного конфликта в крае стал как минимум один человек, в ходе вооруженного инцидента убит предполагаемый боевик, сообщили силовики. Годом ранее на Ставрополье также был зафиксирован один вооруженный инцидент, было убито два предполагаемых боевика.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.

Правовой спецрежим дает силовикам полномочия на применение ряда особых мер, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

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