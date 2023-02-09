Власти анонсировали строительство в Грозном школы на 2,5 тысячи мест

09 февраля 2023, 11:16

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В текущем году в Грозном начнется строительство школы на территории площадью 40 тысяч квадратных метров. Учебное заведение будет рассчитано на 2,5 тысячи мест, это будет одна из самых больших школ в стране, сообщил председатель правительства республики Муслим Хучиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 декабря 2022 года власти Чечни отчитались, что смогли добиться ликвидации трехсменного обучения в школах после введения в эксплуатацию новых учебных заведений. 19 января местные жители и педагоги рассказали, что во многих школах ученики вынуждены учиться в две смены.

На 1 сентября 2022 года в Чечне было 25 школ с трехсменным обучением, отметил ранее автор блога "Чечня инсайд" на "Кавказском узле". При этом президент России Владимир Путин еще в декабре 2016 года заявил, что в российских школах не должно оставаться третьих смен, а в перспективе – и вторых.

В Грозном планируется построить школу, которая будет располагаться на территории площадью 40 тысяч квадратных метров, сообщил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. "Школа будет построена в 2023-2024 годах в рамках мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях национального проекта "Образование". Ее строительство с учетом транспортной доступности позволит разгрузить сразу несколько секторов, расположенных на территории Ахматовского и Байсангуровского районов Грозного. Школа будет рассчитана на 2,5 тысячи мест и станет одной из самых больших в стране", – привел 8 февраля ТАСС слова Хучиева.

Строительство крупной школы в Грозном необходимо из-за нехватки земель в городе, добавил Хучиев. "Школы строят исходя из демографической ситуации, которая в Чеченской Республике традиционно благополучная. Строительство таких школ-"гигантов" позволяет нам существенно экономить земельные ресурсы в Грозном", – объяснил он.

По данным агентства"РБК-Недвижимость", в прошлом учебном году (2021-2022) самая большая школа в России находилась в Москве, ее площадь составляет 40 тысяч квадратных метров, она рассчитана на 2,5 тысячи учеников. Учебное заведение находится в новом жилом квартале на территории бывшего завода ЗИЛ.

В Чечне 510 общеобразовательных организаций, в которых обучаются 303 614 человек. В одну смену занимается 161 школа, в две смены работают 342 школы, уточнило 4 февраля ИА "Чечен Инфо".

Напомним, проблема трехсменного обучения в Чечне была последствием Первой чеченской войны. Ранее власти республики также связывали трехсменку с нехваткой школ, а в сентябре 2018 года объяснили её еще и высокой рождаемостью в республике. Проблема с трехсменным обучением в школах была актуальна также в Дагестане и Ингушетии. На эти цели трем республикам Северного Кавказа, а также Бурятии ранее было выделено 12 млрд рублей.

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