Начальник отдела МВД в Кабардино-Балкарии осужден за многомиллионные взятки

09 февраля 2023, 08:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд приговорил бывшего начальника отдела МВД по Майскому району Кабардино-Балкарии Олега Дементьева к 4,5 году заключения, признав его виновным в систематическом получении взяток, общая сумма которых составила не менее 43 миллионов рублей.

По версии следствия, начальник отдела МВД по Майскому району Кабардино-Балкарии Олег Дементьев вместе с другими сотрудниками ведомства систематически получал через посредника взятки.

"Общая сумма денежных средств составила не менее 43 млн рублей и была получена за обеспечение незаконного беспрепятственного проезда транспортных средств с этиловым спиртом, спиртосодержащей продукцией и немаркированной акцизными марками алкогольной продукцией по территории Кабардино-Балкарии", – привел вечером 8 февраля ТАСС сообщение Следкома.

Суд признал Дементьева виновным в организации преступного сообщества и получении взятки в особо крупном размере, и приговорил его к четырем годам и шести месяцам колонии строгого режима, а также оштрафовал на три миллиона рублей, добавили в ведомстве.

Комментариев от представителей Олега Дементьева не поступало. На 08.40 мск на сайте управления МВД по Кабардино-Балкарии нет комментариев относительно сообщения Следкома.

"Кавказский узел" также писал, что 19 июля 2022 года начальник отдела по вопросам миграции Майского района был заподозрен в вымогательстве взятки в 100 тысяч рублей за помощь в оформлении российского гражданства.

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