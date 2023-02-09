Сирота из Волгограда пожаловалась Бастрыкину на нарушение жилищных прав

09 февраля 2023, 07:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жительница Волгограда Виктория Епискова, являющаяся сиротой, пожаловалась, что на протяжении длительного времени власти не предоставляют ей положенное по закону жилье. Она обратились к председателю Следкома Александру Бастрыкину с просьбой помочь в защите ее прав.

8 февраля на YouTube-канале "Защита детей" был опубликован ролик, на кадрах которого 28-летняя жительница Волгограда Виктория Епискова пожаловалась, что чиновники на протяжении десяти лет игнорируют ее право на получение жилья. Девушка уточнила, что является сиротой и жилье ей положено по закону.

"До сих пор, по достижению возраста 28 лет, жилье мне предоставлено не было. На мое обращение в прокуратуру был получен ответ, суть которого сводится к тому, что мне необходимо и дальше ждать своей очереди", – сказала она.

По словам сотрудника комитета строительства Волгоградской области, в очереди на получение жилья перед Еписковой более 200 человек, добавила волгоградка. "При этом позиция в очереди почти не изменилась за несколько лет. Учитывая мой возраст, а также наличие у меня несовершеннолетнего ребенка, считаю, что мои права на обеспечение жильем грубо нарушены", – подчеркнула Виктория Епискова.

Она обратилась к председателю Следкома России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку, повлиять на ситуацию и помочь ей в защите ее прав.

На 07.00 мск 9 февраля на сайтах Следкома, в также следственного управления СКР по Волгоградской области нет комментариев относительно жалобы Виктории Еписковой.

"Кавказский узел" также писал, что 5 февраля стало известно, что следователи проверят действия волгоградских чиновников на предмет злоупотребления полномочиями после жалобы сироты Юлии Никифоровы из Волгограда. Девушка ранее пожаловалась, что власти пять лет отказываются исполнять решение суда, который постановил обеспечить ее жильем.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.