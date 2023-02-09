Сочинка заподозрена в дискредитации военных

09 февраля 2023, 06:57

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Силовики составили протокол о дискредитации военных на жительницу Сочи Елену Мордовину. Дело передано в суд.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На сочинку Елену Мордовину составлен протокол о дискредитации военных, дело передано в Центральный районный суд Сочи, сообщили 8 февраля "Кавказ. Реалии"*, не уточнив при этом за что именно был составлен протокол, а также не приведя прочих подробностей.

В карточке на сайте Центрального районного суда Сочи указано, что дело в отношении Мордовиной поступило в суд 2 февраля, по нему было одно судебное заседание, дата следующего заседания не указана. Уточняется, что Мордовиной вменяется часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил России"). Прочих деталей по делу также не приведено.

Комментариев от Елены Мордовиной или ее представителей не поступало.

Напомним, 7 февраля суд в Краснодаре признал публикацию адвоката Михаила Беньяша* дискредитацией российской армии и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Заседание прошло в отсутствие адвоката, он заявил, что намерен обжаловать решение суда.

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