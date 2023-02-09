Житель Геленджика получил срок за покушение на силовиков

09 февраля 2023, 06:01

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Суд в Краснодаре приговорил к 16 годам и 4 месяцам лишения свободы жителя Геленджика, который угрожал судебному приставу и напал с мачете на полицейских.

Краснодарский краевой суд вынес приговор Александру Вяткину, который обвинялся в угрозе убийством судебному приставу (часть 2 статьи 296 УК России) и покушении на силовиков (статья 317 УК России).

Как следует из приговора, Вяткин в марте 2022 года обвинялся в умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК России), но уклонялся от явки в суд, заявляя, что считает себя гражданином СССР* и российский суд не признает. 3 марта домой к Вяткину прибыли приставы, чтобы доставить его в суд принудительно.

Вяткин начал угрожать приставу, размахивая мачете. Вслед за приставами приехали полицейские, чтобы обезвредить агрессивного мужчину, но тот "начал угрожать и им, перейдя от угроз к реальным действиям", сообщила 8 февраля Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

"Один сотрудник полиции, заслонившись щитом от удара мачете, получил рубленую рану кисти левой руки, а другой тем же оружием получил удар в голову", - говорится в сообщении пресс-службы.

В суде житель Геленджика не признал свою вину. Излагая свою версию событий, он цитировал "Книгу Притчей Соломоновых", отметили в суде.

Суд приговорил Вяткина к 16 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части срока - в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в 100 тысяч рублей и год ограничения свободы.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда, взыскав с Вяткина 500 тысяч рублей. Для выплаты компенсации потерпевшего решено изъять и реализовать у подсудимого автомобиль с прицепом.

Комментариями осужденного или его адвоката относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что 31 января управление Следкома России по Краснодарскому краю отчиталось о задержании четырех человек, готовивших убийство судебного пристава. Как минимум один из четверых подозреваемых в общении со следователями называл себя "гражданином СССР"*.

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