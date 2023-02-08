Пожар на нефтезаводе в Новошахтинске. Фото https://privet-rostov.ru/gorod/87779-v-mchs-nazvali-prichinu-pozhara-na-neftezavode-v-novoshahtinske-dnem-8-fevralja.html

08 февраля 2023, 14:05

Пожар произошел на нефтезаводе в Новошахтинске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Новый пожар произошел сегодня в Новошахтинске на нефтеперерабатывающем заводе, который летом 2022 года подвергся ударам беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2022 года на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске также возник пожар. Источники сообщили, что пожар начался после падения беспилотника, прилетевшего с территории Украины. Также издание "Блокнот Ростов-на-Дону" опубликовало ролик, на кадрах которого виден беспилотник, падающий на завод, после чего слышен звук взрыва и виден столб дыма. По словам губернатора Ростовской области, на территории предприятия были обнаружены обломки двух беспилотников.

В Новошахтинске произошел пожар на территории завода по переработке нефтепродуктов, сообщил сотрудник пресс-службы управления МЧС по Ростовской области.

"На ул. Хмельницкого, 9, в 10:24 поступило сообщение о пожаре на территории завода по переработке нефтепродуктов. Площадь пожара предварительно 100 кв. м", - сообщил он, добавив, что к 10.59 мск возгорание удалось локализировать. В ликвидации возгорания задействованы 42 человека и 13 единиц техники, сообщает РБК.

По данным МЧС, пожар был потушен в 11.33 мск, люди не пострадали. Пожар, по версии ведомства, начался на территории нефтеперерабатывающего завода компании «Ресурс» из-за нарушения технологического процесса на одной из установок, информирует 161.ru.

Предприятие «Ресурс» занимается производством нефтепродуктов, его учредителями значатся Виктория Колоскова и Таисия Колесникова. Виктория Колоскова подтвердила, что по указанному адресу действительно расположен ее нефтезавод, пишет издание.

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Примечание:

"Два беспилотника сбиты в Ростовской области", "Ростовчане скептически восприняли объяснения губернатора о ночных взрывах", "В пожаре на Ростовской АЭС погиб человек".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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