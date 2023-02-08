Суд в Кабардино-Балкарии продлил конкурсное производство в отношении "Бум-банка"

08 февраля 2023, 13:50

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Конкурсное производство в отношении "Бум-банка" в Нальчике продлено на шесть месяцев.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня 2018 года Банк России отозвал лицензию у нальчикского "Бум-банка", а 25 июня потребовал признать его банкротом. Банк лишился лицензии, поскольку, по данным Центробанка, занимался преимущественно кредитованием граждан, что привело к формированию на балансе значительного объема активов сомнительного качества. В октябре 2018 года был арестован председатель правления "Бум-банка" и руководитель фирмы в Кабардино-Балкарии по делу об оформлении кредитов на фиктивных заемщиков. Ущерб, причиненный ими банку, был оценен в 659,5 миллиона рублей.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о продлении конкурсного производства в отношении "Бум-банка" для завершения мероприятий, предусмотренных законом о банкротстве. Конкурсное производство продлено на шесть месяцев, пишет сегодня со ссылкой на материалы суда "Интерфакс".

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