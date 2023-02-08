Суд в Баку оставил под стражей оппозиционера Сафарова

08 февраля 2023, 12:42

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Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на административный арест оппозиционера Ровшана Сафарова, обвиненного в неподчинении полицейским.

Как писал "Кавказский узел", 20 января жители Баку в годовщину ввода советских войск в Азербайджан посетили Аллею шехидов, чтобы почтить память жертв тех событий. После шествия были задержаны, а затем арестованы на 30 суток члены партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Анар Гусейнов и Ровшан Сафаров, обвиненные в неподчинении полиции. Адвокат активистов обжаловал аресты. 3 февраля суд не удовлетворил жалобу на арест Гусейнова.

По административным делам апелляционный суд является высшей инстанцией, поэтому механизмы обжалования ареста Гусейнова исчерпаны, сообщил 3 февраля адвокат Немат Керимли. "Но Анар Гусейнов сказал мне после суда, что намерен далее обращаться в ЕСПЧ. Мы будем готовить заявление в Страсбургский суд хотя бы для признания неправомерности ареста и выплаты активисту компенсации в будущем", - отметил он.

Сегодня Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу Ровшана Сафарова на арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат оппозиционера Немат Керимли.

По его словам, защита просила апелляционный суд отменить решение об аресте и освободить активиста из-под стражи. "По утверждению полиции, Сафаров «безадресно нецензурное выражался на улице», а когда сотрудники полиции призвали его к «порядку», он «не подчинился». Однако нет никаких достоверных доказательств совершения Сафаровым этих действий, кроме утверждений сотрудников полиции, которые являются пристрастной стороной. Помимо того, несмотря на то, что Сафаров был задержан 22 января и в тот же день арестован, место его содержания скрывалось от семьи активиста. Я его обнаружил случайно 24 января в Бинагадинском центре содержания лиц, арестованных в административном порядке, когда посещал другого активиста, Анара Гусейнова. То есть его арестовали, не информировав родных и близких, а также не позволив пригласить адвоката по выбору. Это грубое нарушение закона. Сам Сафаров сказал, что его задержали из-за протеста против неправомерных действий полиции, препятствовавшей шествию активистов ПНФА к Аллее шехидов в День скорби 20 января. К сожалению, апелляционный суд не учел доводов защиты и оставил Сафарова под стражей", - рассказал адвокат.

Поскольку апелляционный суд по административным делам является высшей инстанцией обжалования, защита теперь обратится в ЕСПЧ, чтобы в перспективе активист смог получить компенсацию за свой административный арест, сказал Керимли.

У Сафарова нет жалоб на условия содержания и обращение с ним, отметил он. "Единственная жалоба его связана с плохим качеством еды в изоляторе и невозможностью приема пищи из дома", - сказал адвокат.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы Сафарова.

Напомним, в ПНФА заявили, что арест обоих активистов поставил их семьи в затруднительное положение. "Мы собрали среди членов партии помощь для их семей. Анару оплатили аренду квартиры и дали денег его семье на покупку продуктов на месяц. Семье Ровшана также дали денег на пропитание в течение месяца. Кроме того, партия привлекла к защите адвоката", - рассказал ранее сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

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