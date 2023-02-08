08 февраля 2023, 09:59

Ким Тертица не смог оспорить приговор по делу о взятках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу на приговор бывшему замминистра сельского хозяйства Кубани Киму Тертице, осужденному на 12 лет колонии по делу о взятках.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня 2022 года Ленинский райсуд Краснодара приговорил Кима Тертицу к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 15 миллионов рублей, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере и двух эпизодах попытки получения взятки. Тертица в суде не признал вину, заявив, что его оговорил бывший подчиненный.

По версии следствия и суда, в ноябре 2017 года Тертица и его подчиненный требовали у председателей кооперативов две взятки на общую сумму 10 миллионов рублей, однако получили лишь 3,5 миллиона рублей. В апреле 2019 года Тертица, как считают следователи, предложил председателю кооператива, желающему получить грант на 40 миллионов рублей, помощь в получении гранта за 4 миллиона рублей. Председатель согласился, однако обратился с заявлением в правоохранительные органы, и чиновник был задержан.

Судебная коллегия Краснодарского краевого суда 7 февраля оставила без изменения приговор бывшему замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Киму Тертице, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Осужденный и его защитники просили отменить приговор суда, вынести оправдательный приговор либо вернуть уголовное дело прокурору. "В удовлетворении апелляционных жалоб судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда отказано. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Напомним, три уголовных дела в отношении Кима Тертицы были объединены в одно производство. Защита чиновника заявляла о давлении следствия на свидетелей и махинациях с экспертизами по делу.

Дело предполагаемого сообщника Тертицы, начальника одного из отделов Минсельхоза Александра Пиунова, было выделено в отдельное производство. Он полностью признал вину и в марте 2021 года с учетом досудебного соглашения, признания вины и активной помощи следствию был приговорен к 2,5 года колонии строгого режима. При этом часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), по которой обвинялись Тертица и Пиунов, предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Примечание:

"Адвокат прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Кима Тертицы", "Замминистра природных ресурсов Кубани обвинен в мошенничестве", "Расследование дела министра спорта Кубани возобновлено в третий раз".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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