Ким Тертица не смог оспорить приговор по делу о взятках

08 февраля 2023, 09:59

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Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу на приговор бывшему замминистра сельского хозяйства Кубани Киму Тертице, осужденному на 12 лет колонии по делу о взятках.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня 2022 года Ленинский райсуд Краснодара приговорил Кима Тертицу к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 15 миллионов рублей, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере и двух эпизодах попытки получения взятки. Тертица в суде не признал вину, заявив, что его оговорил бывший подчиненный.

По версии следствия и суда, в ноябре 2017 года Тертица и его подчиненный требовали у председателей кооперативов две взятки на общую сумму 10 миллионов рублей, однако получили лишь 3,5 миллиона рублей. В апреле 2019 года Тертица, как считают следователи, предложил председателю кооператива, желающему получить грант на 40 миллионов рублей, помощь в получении гранта за 4 миллиона рублей. Председатель согласился, однако обратился с заявлением в правоохранительные органы, и чиновник был задержан.

Судебная коллегия Краснодарского краевого суда 7 февраля оставила без изменения приговор бывшему замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Киму Тертице, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Осужденный и его защитники просили отменить приговор суда, вынести оправдательный приговор либо вернуть уголовное дело прокурору. "В удовлетворении апелляционных жалоб судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда отказано. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Напомним, три уголовных дела в отношении Кима Тертицы были объединены в одно производство. Защита чиновника заявляла о давлении следствия на свидетелей и махинациях с экспертизами по делу.

Дело предполагаемого сообщника Тертицы, начальника одного из отделов Минсельхоза Александра Пиунова, было выделено в отдельное производство. Он полностью признал вину и в марте 2021 года с учетом досудебного соглашения, признания вины и активной помощи следствию был приговорен к 2,5 года колонии строгого режима. При этом часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), по которой обвинялись Тертица и Пиунов, предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

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