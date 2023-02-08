Руководитель "Сочинского географического общества" рассказал о судьбе животных из сафари-парка

08 февраля 2023, 05:25

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Из-за ухудшения погоды в Сочи пришлось активизировать процесс переселения животных из брошенного сафари-парка в селе Ахштырь, некоторых животных отлавливали по лесам, рассказал руководитель "Сочинского географического общества" Александр Зобнин. Природоохранная прокуратура пыталась привлечь учредителя сафари-парка к административной ответственности за отсутствие соответствующей лицензии, но суд отказал.

Как писал "Кавказский узел", активисты "Сочинского географического общества" начали переселение брошенных животных в частном сафари-парке у села Ахштырь в Адлерском районе.

Руководитель "Сочинского географического общества" Александр Зобнин рассказал 7 февраля корреспонденту "Кавказского узла", что из-за ухудшения погоды пришлось ускорить процесс переселения брошенных животных из сафари-парка в Ахштыре.

«7 февраля холодные погодные условия мобилизовали волонтеров географического общества ускорить операцию по спасению животных в Ахштыре. Начали мы ее в прошлый четверг (2 февраля) и до четверга (9 февраля) этой недели планируем отловить остающихся непристроенными бурого медведя, двух яков, верблюдицу и енота», - рассказал Зобнин.

По его словам, активистами общества удалось спасти и отправить на сохранение в московский зоопарк трех гималайских медведей, четырех переднеазиатских леопардов, три рыси, пуму, волка, дальневосточного дикого кота, носуху, четырех дикобразов и даже амурского тигра.

По словам Зобнина, общество узнало о том, что нужно помочь животным в сафари-парке от его сотрудницы. "Географическое общество отреагировало на призыв наемного работника коммерческого сафари-парка, его заведующей, о необходимости помочь вывести животных из поселка Ахштырь. В четверг, 2 февраля утром мне поступил от нее сигнал о необходимости помощи животным. По прогнозу погоды температура планировалась минусовая. Оттягивать спасение животных было опасно для их жизней, поэтому приняли решение сразу. Нашли из числа членов географического общества активистов, и мы все вместе выехали на место. Мы обнаружили там экзотических, теплолюбивых животных, которых нужно было срочно вывозить, потому что условий для содержания там никаких нет: нет электричества, нет утепленных вольеров, нет всего остального, что позволило бы содержать их в безопасных и комфортных условиях", - рассказал он.

Зобнин отметил, что в первый день им с большим трудом удалось отловить мангустов и дикобразов. "Для некоторых животных этого парка родина - Южная Америка. В сочинских условиях зимой они не выживают. Некоторые переохладились и умерли в лесу. Были обнаружены их тушки. Мы еще спасли в первый день морских свинок, кролика и корсаков - лисицу степную. На следующий день вывезли трёх носух и еще два корсака. До воскресения там оставались шакал и еноты. Удалось договориться, чтобы их забрал заповедник Шапошникова", - рассказал руководитель общества.

7 февраля, по его словам, активисты обратились за помощью к фермерам. "Те выделили профессиональных пастухов для поиска убежавших в дикую природу животных. Мы 7 февраля начали поиски верблюдицы. Пока найти и отловить ее не удалось, но очевидцы рассказали, что видели ее в горах в компании двух туров. Территория очень огромная, поэтому есть сложности с поиском животных. Но мы сейчас все координируем. Также встал вопрос перевозки бурого медведя. Вывезти его из-за плохих погодных условий не представилось возможным. Россети выделили нам Камаз-внедорожник трёхосевой. С водителем Камаза мы поднимались в гору в Ахштыре, но в такую погоду он не захотел рисковать и вывозить медведя. На счет медведя мы уже договорились временно пристроить его в монастырь, где будет возможность приходить и кормить его, пока мы не найдём ему пристанище в более подходящих условиях. В принципе, звонки поступают нам со всей страны с предложением различной помощи - от материальной до питания и пристройки животных в «добрые руки». Много звонков было нам из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, где есть центры по спасению диких животных. Стоит упомянуть, что в сафари-парке кроме зверей есть и птицы. Это филин, орлан белокрылый, орел императорский - он же могильник, краснокнижный ворон и другие. Хочу отметить, что все эти животные и птицы - краснокнижные, федерального или регионального значения. Часть из них мы планируем забрать и содержать на территории географического общества на Курортном проспекте. Планируем построить им вольеры, создать все условия. Все это согласовано и поддержано природоохранной прокуратурой Сочи", - рассказал Зобнин.

Он также рассказал, что, по словам заведующей парком, в Майкоп были проданы два льва, и из вырученных за это денег работникам парка была выплачена часть заработной платы. "Всего было продано более 25 животных, включая трех львов: это пума, пять кенгуру Беннетта, три ламы, альпака, два гуанако, мини-пони, 13 овец породы Уэссент, четыре козы нубийских", - добавил он.

Александр Зобнин также отметил, что владелец сафари-парка не выходит на связь, но с его соучредителем, который проживает в Белоруссии, поддерживается контакт. Он даже выслал 20 тысяч рублей «спасение животных». «[Он] объясняет, что не в состоянии содержать животных и просит о помощи, жалеет животных», - рассказал Зобнин.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с соучредителем сафари-парка, но он лишь пообещал "в другой раз" прояснить ситуацию с животными.

Местные жители рассказали про работу сафари-парка

Жители села Ахштырь рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о работе сафари-парка.

"Львы и тигры орали так, что жуть брала. Может быть, были голодные. Потом активисты обнаружили двух худых, как скелеты верблюдов. Эта тема долго обсуждалась в соцсетях, но мер никто не принимал. Животные, по нашему мнению, страдали без условий и должного ухода", - рассказала Анна.

По ее словам, затем власти признали незаконным занятие земель под коттеджный поселок и сафари-парк, по суду участки изъяли. "Постановили "привести все в первоначальный вид". Мне известно, что сейчас идут суды по этому поводу. То есть люди, купившие коттеджи, должны их сами снести, а организаторы сафари-парка освободить его, несмотря на наличие животных», - сообщила Анна.

Местный житель Сергей рассказал, что коттеджный поселок и сафари-парк в определенной мере негативно повлияли на старожилов. "Раньше, до их появления здесь, мы свободно ходили на озеро купаться и ловить рыбу, но предприниматели перекрыли огромные территории нацпарка и доступы к воде и в лес. Коттеджами торговали предприниматели из Москвы, а животными - предприниматели из Питера», - рассказал он.

Суд отказался штрафовать учредителя сафари-парка

Сотрудник администрации Сочи Ростислав Гончаров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что бывал в сафари-парке и видел верблюдов, которые "были в прекрасном состоянии". "Ничего незаконного администрация города не выявила. Что там сейчас происходит, я не в курсе», - заявил чиновник.

Сотрудник Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ведомство в 2022 году обращалось в суд по поводу привлечения к владельцам сафари-парка к административной ответственности за «осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

Суд первой инстанции отказался удовлетворить требования прокуратуры, мотивировав решение тем, что истек срок давности для привлечения учредителей к административной ответственности. Вышестоящие суды поддержали решение.

Из материалов административного дела следует, что прокуратура установила, что компания-учредитель сафари-парка "осуществляет содержание и планирует организацию экспозиций редких, экзотических и местных видов животных в культурно - зрелищных целях", однако лицензия на данный вид деятельности получена не была.

Тем не менее, по словам сотрудника прокуратуры, «по исковому заявлению Сочинского межрайонного природоохранного прокурора Краснодарского края в интересах субъекта Российской Федерации – Краснодарского края к ООО <...> был подан иск о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде, который был удовлетворен, взыскана сумма около 400 000 рублей".

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