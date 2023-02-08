Адвокат объяснил решение суда по делу Анастасии Шевченко

08 февраля 2023, 03:27

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Юридически срок лишения свободы Анастасии Шевченко изменен не был, суд просто учел время, проведенное ею под домашним арестом, сообщил адвокат Сергей Ковалевич. Анастасия Шевченко считает невозможным свое возвращение в Россию в ближайшее время.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа 2022 года ростовская активистка Анастасия Шевченко сообщила, что уехала с детьми в Вильнюс. 7 сентября стало известно, что Шевченко внесена в базу данных разыскиваемых лиц МВД. 20 декабря суд в Ростове-на-Дону заменил условный срок, ранее назначенный активистке Анастасии Шевченко по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, тремя годами колонии. 6 февраля Ростовский областной суд сократил Шевченко на год срок лишения свободы.

18 февраля 2021 года Октябрьский суд Ростова-на-Дону приговорил Шевченко к четырем годам условного лишения свободы за сотрудничество с нежелательной организацией. Суд назначил более мягкий приговор, чем запрашивало обвинение, но условный срок также предполагает целый ряд ограничений, указала активистка. В августе 2021 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сократил до трех лет срок условного наказания Шевченко.

Адвокат Анастасии Шевченко Сергей Ковалевич, комментируя решение Ростовского областного суда, отметил, что юридически срок лишения свободы его подопечной изменен не был, суд просто учел время, которое она провела под домашним арестом.

«Ситуация нетипичная. Говоря юридическим языком, срок сокращен не был. Суд первой инстанции назначил в виде наказания условный срок. Если бы был назначен реальный срок, то, согласно УПК, судья должен был бы зачесть домашний арест, чтобы тюремщикам было бы понятно, сколько человеку сидеть… Когда же Шевченко пропала и перестала отмечаться, удовлетворяя представление инспекции (о замене условного срока на реальный), судья сделал ошибку – он не обратил внимания (на проведенное время под домашним арестом)», - рассказал Ковалевич.

Условный срок был заменен на колонию-поселение, напомнил адвокат, отметив, что на практике это делается достаточно редко. Обжаловав судебное решение, защита обратила внимание, что проведенный под домашним арестом срок не учтен, также указала, что дело рассматривается без Шевченко, кроме того, защита просила отправить дело на новое рассмотрение. «Нашим доводом было то, что необходимо зачесть 2,5 года домашнего ареста. Суд, собственно, это и сделал. Так что по сути никакого снижения срока нет», - рассказал Ковалевич.

Сама Шевченко никак не участвовала в процессе, только ее адвокат. «Вопрос общения с ней, где она находится – я не обсуждаю», - заявил Ковалевич.

У обвинения есть возможность обжалования решения суда, отметил адвокат. «Как и у любого участника судебного процесса. Но смысл? Им и так все удовлетворили. С нашей стороны мне таких поручений не поступало», - сказал Ковалевич.

Человек, которому назначен условный срок, обязан являться в правоохранительные органы в определенное время, это не всегда участковый, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат Евгений Черноусов.

По его словам, в случае нарушения данного условия, согласно статье УК РФ №74 «Отмена условного осуждения или продление испытательного срока», осужденному заменяется условное наказание на тюремное. «Необходимо являться в правоохранительные органы в указанные дни и время, разумеется, не совершать преступлений. Если человек совершил преступление, то отменяется условный срок и он отправляется в тюрьму, а также плюсуется наказание за содеянное преступление. Проще говоря, если человеку дали два года, а он не приходил отмечаться, то он отправится в тюрьму на два года. Если же человек, к пример, из двух лет приходил отмечаться к правоохранителям полгода, а потом перестал, то ему назначат полтора года тюрьмы», - рассказал Черноусов, отметив, что назначить больший срок по закону нельзя.

Анастасия Шевченко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сейчас живет с детьми в Вильнюсе, активно ведет соцсети, не скрывая при этом геолокацию. «Скрывать местоположение и мысли не было», - сказала она.

Она признала, что хочет вернуться на родину. «Для меня вопрос времени, как скоро я смогу вернуться. Пока я в розыске, не вернусь. Мои дети достаточно пережили моих арестов», - сказала Шевченко.

Она напомнила, что после того, как она уехала из России, прошло четыре судебных заседания по ее делу. «Но еще до начала первого заседания я была объявлена в федеральный розыск. Как можете понять, в суде я не появлялась. Адвокат Сергей Ковалевич представлял мои интересы в суде. Я видела решение суда, в котором черным по белому написано: как только меня найдут - в наручниках в сопровождении конвоя отправят в колонию», - сказала Шевченко.

Напомним, 7 февраля 2021 года Шевченко выступила в суде с последним словом, в котором призвала правоохранителей и судей не выполнять политический заказ на преследование активистов. Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"*** назвало Шевченко политической заключенной. 23 мая 2019 года Шевченко наградили премией Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России, указано в справке "Нежелательная активистка: главное о деле Анастасии Шевченко", подготовленной "Кавказским узлом".

22 декабря 2022 года стало известно, что документальный короткометражный фильм "Анастасия" про преследование ростовской активистки Анастасии Шевченко и историю ее семьи включен в список из 15 кандидатов на соискание премии "Оскар". По данным на 6 февраля на сайте Американской киноакадемии опубликованы списки из пяти номинантов в каждой из категорий. В номинации "Документальный короткометражный фильм" фильма "Анастасия" в списке не значится.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице"Преследование активистов".

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