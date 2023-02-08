Власти проигнорировали требования водителей скорой помощи в Астрахани повысить зарплаты

08 февраля 2023, 02:28

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Водители скорой медицинской помощи в Астрахани, которые требуют повышения зарплаты, так и не дождались реакции властей. Они пожаловались, что после обращения к властям отношение к ним со стороны руководства ухудшилось.

Как писал "Кавказский узел", водители машин скорой помощи в Астрахани написали видеообращение к губернатору Астраханской области с требованием повысить им зарплату. Однако, по их словам, за две недели требование услышано не было.

Водители скорой медицинской помощи (СМП) в конце января на встрече с работодателем, с представителями министерства здравоохранения Астраханской области и региональными депутатами потребовали повысить им заработную плату в полтора раза. В настоящее время размер оплаты их труда колеблется от 18 до 22 тысяч рублей. По словам водителей, зарплата не индексировалась с 2019 года. Более того, были ликвидированы различные дополнительные выплаты. Существовать на такие суммы невозможно, заявили протестующие. Депутаты и чиновники пообещали обсудить этот вопрос и найти решение. Протестующих заверили, что размер их дохода будет доведен до 37 тысяч рублей, что, по мнению работников СМП «вполне приемлемо». После завершения собрания водители записали видеобращение со своими требованиями, которое они распространили по социальным сетям.

«Три недели с тех пор прошло, но никакой реакции от властей нет. Обещания свои они не выполняют. Нас никто не слышит. И что нам теперь делать? Как достучаться до работодателя и до чиновников?» - сказал в телефонном разговоре с корреспондентом «Кавказского узла» водитель СМП, пожелавший не называть своего имени.

Эльдар Абубекеров - водитель с четырехлетним стажем работы в скорой помощи. Воспитывает четырех несовершеннолетних детей. Жена не работает, ухаживает за малолетними детьми. Зарплаты мужа не хватает. Семья находится в бедственном положении.

«На собрании главврач обещала 37 тысяч. Мы согласны. Депутат-женщина сказала – не надо нагнетать ситуацию, потому что там [на собрании 18 января] все ругались. Почему фельдшеры в конце года получили 11 тысяч рублей премии, а мы всего четыре тысячи рублей? <...> Обидно. Реакции на наши требования нет. Депутат сказал, что ситуация накаленная, давайте перенесем встречу. Перенесли неизвестно на какую дату – и тишина», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Абубекеров пояснил, что водители пока не собираются устраивать бойкот и протестовать каким-то иным способом. При этом он отметил, что руководство начинает оказывать давление на водителей. «Потихоньку, издали начинают оказывать давление – цепляются за всех, ловить исподтишка пытаются. Раньше этого не было», - сказал собеседник.

Эльдар также добавил, что в структуру оплаты труда водителей скорой помощи не входит помощь фельдшерам и врачам в переноске пациентов, что часто приходится делать. Также водителям не оформляют переработку и незаконно сдвигают отпуска. «Я в прошлом году пошел в сентябре в отпуск. А сейчас сдвинули отпуск до декабря – больше года работаю», - возмутился Эльдар.

Рамиль Уразов работает водителем скорой помощи шесть лет. Воспитывает четверых детей, трое из них - несовершеннолетние. Жена работает медсестрой в детской поликлинике. Рамиль согласился с Эльдаром – зарплата в 30 тысяч рублей была бы достойной и трудовой конфликт был бы улажен.

«Меня удивляет отношение нашей администрации к скорой помощи. Они натравливают фельдшеров на водителей: вот, мол, ваши деньги уйдут водителям. Они должны быть за нас, а они против выступают. Когда видеообращение записывали (18 января), они (руководство и врачи) выбежали во двор – возмущались», - рассказал Уразов корреспонденту "Кавказского узла".

Рамиль сообщил, что после собрания 18 января один из водителей написал заявление об увольнении – он не поверил обещаниям чиновников. «И мы стали сомневаться, что нам пойдут на встречу. Мы понимаем, что денег у государства маловато. Но все равно, подымают же зарплаты и депутатам и чиновникам. А мы что, не люди?» - возмутился собеседник.

Рамиль Уразов сообщил, что водителям СМП изменили категорию с «водителей скорой помощи» на «водителей выездных бригад». «Из-за этого все и началось. Когда были водителями скорой помощи, нам за выслугу семи лет выплачивали 80 процентов оклада. А обязанности остались те же. Фельдшерам-то мы помогаем, больных выносим. Классность нам убрали», - возмутился собеседник, отметив, что во время его устройства на работу зарплаты у водителей СМП были достойные. Сейчас же все изменилось в худшую сторону. "Выживать семье с таким уровнем дохода трудно", - добавил Уразов.

К борьбе за трудовые права водителей подключился медицинский профсоюз «Действие». Председатель профсоюза Наиль Адельшинов рассказал корреспонденту "Кавказского узла" в телефонном разговоре, что профсоюз предложил свою помощь после того, как требования водителей, заявленные ими 18 января, не были услышаны ни работодателем, ни чиновниками, ни законодателями.

"В феврале январскую зарплату получили без изменений по окладу. Январская обычно больше, так как праздничные дни. Но в остальные месяцы года зарплата от 18 до 20 тысяч рублей. Сначала пытались сами вопрос решить. Обращались к работодателю – к главврачу скорой помощи. Она вроде обращалась к своему начальству. Но переписку от Минздрава [здравоохранения Астраханской области] она мне не показала", - рассказал профсоюзный лидер.

Адельшинов также отметил, что представители власти на собрании 18 января обещали водителям скорой помощи повысить им зарплату до 30 тысяч рублей. И даже провели свое экстренное совещание в региональном профильном министерстве, на которое, впрочем, не пригласили ни представителей водительского коллектива, ни профсоюз. «Гарантий нам тогда никто не предоставил. Мне странно это все показалось. Потом наступила тишина. Водители стали беспокоиться. Я предложил – давайте действовать от лица профсоюза. Мы провели профсоюзное собрание 25 января. В профсоюз вступило сто человек. 1 февраля мы записали второе видеообращение – обратились к губернатору уже от лица нашего профсоюза. Реакции нет», - посетовал лидер профсоюза.

23 января Наиль Адельшинов отнес письмо в областное министерство здравоохранения. Профсоюз медиков «Действие» предложил министру свои меры по повышению зарплаты водителей СМП.

Он предоставил корреспонденту копию письма министру здравоохранения Астраханской области Александру Буркину (от 23 января исх. №01/23). «Мы полагаем, что простой индексацией окладов и заработной платы за несколько упущенных лет обеспечить приемлемый уровень зарплаты водителей СМП не удастся (хотя повышение окладов необходимо). Особенно это очевидно на фоне введения с 1 января 2023 года федеральных специальных социальных выплат медицинскому персоналу служб СМП. Необходимо восстановить (или компенсировать соответствующим увеличением оклада) ряд ранее отмененных выплат: за классность, за стаж 80 процентов оклада, надбавку за участие в переноске пациентов. Следует ввести доплату за наружную мойку санитарного автомобиля. А также ввести «в качестве экстренной меры» на региональном уровне фиксированную выплату за особые условия труда водителям СМП в размере не менее 5172 рубля», - говорится, в частности, в письме.

Адельшинов также рассказал, что "с 1 января этого года вступают новые выплаты фельдшерскому персоналу и врачам". "Водители в эту категорию не попадают. Это дискриминация. По городу сейчас около 200 водителей СМП. Деньги для них можно найти. Попросил ответить в течение пяти дней. Ответа нет. Нам это не понравилось, и мы 1 февраля записали видеообращение к губернатору. Не понятно, почему мы не услышаны до сих пор», - рассказал Наиль.

Адельшинов также заметил, что на водителей СМП «стали оказывать давление <...> в виде внепланового надзора за ними». Он также добавил, что если требования водителей так и не будут услышаны, профсоюз «Действие» предпримет новые методы борьбы, но не уточнил, какие именно.

«Кавказский узел» отправило в региональное министерство здравоохранения официальный запрос с предложением прокомментировать конфликтную ситуацию, сложившуюся в трудовом коллективе скорой медицинской помощи Астрахани. Ответ пока не получен.

"Кавказский узел" также писал, что 7 декабря 2021 года стало известно, что астраханское отделение профсоюза работников здравоохранения "Действие" закупило партию электрошокеров для своих членов. Ими были оснащены бригады скорой помощи. Лидер профсоюза Наиль Адельшинов пояснил, что шокеры должны защитить медработников от агрессивных бродячих собак и неадекватных пациентов.

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