Защита Бахтияра Гаджиева добивается его госпитализации через суд

07 февраля 2023, 23:45

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Состояние активиста Бахтияра Гаджиева на 30-е сутки голодовки в бакинском СИЗО близко к критическому, защита попросила суд обеспечить его госпитализацию. Посольство США в Азербайджане призвало срочно освободить Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля, на 27-е сутки голодовки Бахтияра Гаджиева, врач Адиль Гейбулла после осмотра активиста выразил опасение, что Гаджиев в любой момент может впасть в кому. В медсанчасти изолятора, где он содержится, нет условий для экстренной медпомощи. Состояние Гаджиева близко к критическому, его нужно срочно госпитализировать, настаивают его адвокаты. Сам оппозиционер, несмотря на просьбы родных, отказывается прекратить акцию протеста, а 6 февраля пригрозил перейти на сухую голодовку.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Состояние активиста Бахтияра Гаджиева на 30-е сутки голодовки требует срочной госпитализации, заявила корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Зибейда Садыгова после встречи с Гаджиевым в Бакинском СИЗО-1.

«Он настолько похудел, что уже из-под кожи выпирают кости головы. У него постоянно пониженное давление, уровень сахара в крови понизился до критического уровня, угрожающего комой. У него продолжаются обмороки, онемение конечностей, судороги в мышцах», - рассказала адвокат.

Пенитенциарная служба и Главное медицинское управление Минюста не реагируют на обращения защиты, отметила она. «Я дважды обращалась в эти ведомства: сначала в конце января для проведения Гаджиеву магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и эхокардиограммы, а потом 1 февраля - для госпитализации в связи с ухудшением состояния. В санчасти Бакинского СИЗО-1 после шести часов вечера не бывает врачей и дежурит средний медицинской персонал, и если Бахтияру понадобится экстренная медицинская помощь, ее оказывать будет некому. 2 февраля все адвокаты Бахтияра направили коллективное обращение с просьбой о его госпитализации, но никакой реакции нет. В связи с бездействием этих структур я подала в суд жалобу и ходатайство обеспечить госпитализацию Бахтияра. Мое обращение будет рассмотрено в Сабунчинском районном суде 9 февраля», - сказала Садыгова.

В Пенитенциарной службе "Кавказскому узлу" подтвердили, что Гаджиев по-прежнему отказывается от приема пищи, отметив, что он находится в медицинско-санитарной части СИЗО "под наблюдением врачей". От других комментариев в ведомстве воздержались.

Псольство США в Азербайджане выразило обеспокоенность в связи с арестом и состоянием здоровья Бахтияра Гаджиева, потребовав освободить активиста.

«Мы крайне обеспокоены арестом и содержанием Бахтияра Гаджиева под стражей, сообщениями о проблемах с его здоровьем. Мы продолжаем призывать власти освободить его как можно скорее. Мы также призываем власти освободить всех других лиц, считающихся политзаключенными», - приводит заявление посольства США от 6 февраля азербайджанская служба «Голоса Америки».

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