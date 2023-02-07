Завкафедрой университета МВД в Ставрополе осужден за систематические взятки

07 февраля 2023, 11:11

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Суд в Ставрополе приговорил к трем годам и шести месяцам заключения руководителя кафедры ставропольского филиала Краснодарского университета МВД Виктора Евдошенко, признав его виновным в систематическом получении взяток от курсантов.

По версии следствия, руководитель кафедры ставропольского филиала Краснодарского университета МВД Виктор Евдошенко с сентября 2017 года по июль 2020 года вместе с другими сотрудниками учебного заведения, используя служебное положение, систематически получал от курсантов взятки.

В ходе следствия выяснилось, что от слушателей факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Евдошенко и другие обвиняемые получили более 5,7 млн рублей в качестве вознаграждения в обмен на сдачу аттестации. Допуск к сессии обходился курсантам на сумму от 9 тысяч рублей до 13,5 тысячи рублей, а один экзамен – от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей, передал сегодня "Коммерсант" со ссылкой на Следком.

Октябрьский районный суд Ставрополя признал Виктора Евдошенко виновным и приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и лишением права преподавать в высших и профессиональных учебных заведениях на срок три года.

В карточке на сайте Октябрьского районного суда Ставрополя уточняется, что Евдошенко был признан виновным по части 3 статьи 210 УК РФ "Организация преступного сообщества" и части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки" 1 .

Комментариев от Виктора Евдошенко или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 20 июля 2021 года стало известно о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. В день его задержания депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал более 20 фотографий из двухэтажного особняка Сафонова. В особняке имелся покрытый золотом унитаз, также золотом были отделаны все комнаты. У Сафонова, помимо особняка с "золотым унитазом", нашли еще два десятка объектов недвижимости.

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