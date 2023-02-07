Ставропольчанин оштрафован за дискредитацию военных

07 февраля 2023, 06:39

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Суд в Ставрополе оштрафовал местного жителя Константина Дитриха на 30 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 января стало известно, что протокол о дискредитации военных был оформлен на ставропольчанина Константина Дитриха. Дело было передано в Промышленный суд города.

4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций подверглись преследованиям. Административная статья предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа на 50 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Промышленный суд Ставрополя оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Константина Дитриха, признав его виновным в дискредитации вооруженных сил России, сообщили 6 февраля "Кавказ. Реалии"*.

По версии следствия, Дитрих в Ставрополе около магазина "Красное и Белое" высказался в поддержку Украины. Однако в суде ставропольчанин заявил, что таких слов не произносил и что его оговорили. Также он просил, чтобы ему позволили выплатить штраф по частям, так как он получает небольшую пенсию.

В карточке на сайте Промышленного суда Ставрополя указано, что дело в отношении Дитриха поступило в суд 12 января, по нему было одно судебное заседание.

Комментариев от Константина Дитриха или его представителей относительно решения суда не поступало.

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