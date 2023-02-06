Адвокат сообщил о голодовке Эльнура Гасанова в изоляторе

06 февраля 2023, 20:46

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Член партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гасанов проводит голодовку в изоляторе, протестуя против ареста по надуманным обвинениям, сообщил сегодня адвокат Фахраддин Мехтиев после встречи с активистом.

Как писал «Кавказский узел», Эльнур Гасанов был задержан утром 31 января в офисе энергораспределительной компании, куда пришел решать вопрос с отключением электричества у его 85-летней бабушки из-за долга. До этого Гасанов выразил возмущение безразличием чиновников к вдове ветерана и опубликовал в соцсети пост с критикой в их адрес. Ясамальский районный суд Баку приговорил Гасанова к 30 суткам ареста по статьям о мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полицейского.

Адвокат Фахраддин Мехтиев сегодня встретился с Эльнуром Гасановым в Бинагадинском центре содержания лиц, арестованных в административном порядке. Там он узнал, что Гасанов с 31 января проводит голодовку, протестуя против своего ареста.

«Эльнур Гасанов с 31 января, после перевода в изолятор, объявил голодовку в знак протеста против незаконного ареста. Он считает, что не совершал вменяемых ему административных правонарушений, и что арестовали его совершенно необоснованно. До 2 февраля он проводил сухую голодовку. 2 февраля его принудили к приему воды и пищи. После этого он только пьет воду, а от приема пищи отказывается. Голодовка в течение недели уже сказалась на его состоянии. Лицо его побледнело, наблюдается вялость. Но он намерен продолжать голодовку», - рассказал Мехтиев.

Адвокат также указал на нарушение права Гасанова на телефонные звонки. После ареста, со слов активиста, ему ни разу не позволили позвонить близким.

На арест Эльнура Гасанова будет подана апелляционная жалоба, пообещал Фахраддин Мехтиев. Комментариями представителей МВД Азербайджана о причинах ареста Гасанова и о его голодовке "Кавказский узел" пока не располагает.

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