Журналисты сочли цензурой новые правила работы в парламенте Грузии

06 февраля 2023, 18:33

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В парламенте Грузии будут введены правила работы журналистов, которые ограничивают возможности съемки и интервьюирования, сообщил глава парламента. Журналисты восприняли это как введение цензуры и ограничение прав СМИ.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" предложила поправки в закон "О вещании" с целью сблизить законодательство с нормами Евросоюза. Однако правозащитники заявили что в поправках содержатся пункты, которые могут ограничить свободу слова и помешать работе оппозиционных средств массовой информации. Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists) в октябре назвал поправки спорными и призвал власти Грузии отозвать их. Парламент принял поправки в закон "О вещании" 22 декабря 2022 года. Международная организация по защите прав СМИ "Репортеры без границ" заявила, что принятые поправки представляют угрозу для свободы слова.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил сегодня о введении ограничений для журналистов, освещающих работу парламента. Одно из правил подразумевает, что журналист будет обязан прекратить интервью в случае требования депутата парламента. Согласно новым правилам, будет запрещено снимать рабочую комнату, документы, изображение на телефоне или другом устройстве без разрешения. По словам Папуашвили, правила вводятся для того, чтобы журналисты не мешали мероприятиям, проходящим в парламенте, сообщила сегодня Netgazeti.

Эти правила начнут действовать с 1 марта, Представители парламентского пула сочли новые правила цензурой, сообщила сегодня "PalitraNews". "Невообразимо подчиняться правилам, которые сейчас предлагает председатель парламента. Такого правила в парламенте никогда не было. Получается, председатель парламента решил создать комфорт депутатам от "Грузинской мечты". Бывают случаи, когда представители правящей партии прямо говорят критическим СМИ, что не будут отвечать на их вопросы. Я не знаю, чем считать решение председателя парламента, как не цензурой, - перевел слова корреспондента "Главного канала" Нино Гведашвили "Кавказский узел".

Новые правила не позволят давать полную информацию из парламента, репортажи станут "стерильными", уверена корреспондент "Интерпрессньюс" Натиа Инаури. "Не знаю, куда мы направляемся. Это, мягко говоря, очень плохое правило", -, приводятся ее слова на сайте телекомпании.

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