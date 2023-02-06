Отчет дорожников Кабардино-Балкарии об обработке трасс вызвал скепсис пользователей соцсети

06 февраля 2023, 14:55

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На дороги республики выведена техника, с которой рассыпаются противогололедные материалы, отчитался Минтранс Кабардино-Балкарии. Техники на трассах недостаточно, обработку начали поздно, а в населенных пунктах не предпринимают никаких противогололедных мер, указали пользователи соцсети.

Об ухудшении дорожных условий в республике предупредили спасатели. На дорогах гололедица, говорится в предупреждении о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на сегодня, 6 февраля на сайте регионального управления МЧС.

В связи с ухудшением погодных условий дорожные службы Кабардино-Балкарии для обеспечения безопасного проезда транспорта оперативно производят работы по подсыпке противогололедного материала на дорогах республики. В работе задействовано 36 единиц спецтехники, при необходимости количество машин будет увеличено. Подрядные организации обеспечены техникой и материалом, отчитался Минтранс Кабардино-Балкарии, в релизе, опубликованном сегодня на сайте 07.news.

"А эти дорожные службы не могут подсыпать улицы в Ауле? По Розы Люксембург не могут подниматься машины. Обратите внимание" - написала пользователь liubovolmez., комментируя отчет дорожников, опубликованный изданием на своей странице в социальной сети Instagram*, насчитывающей 220 тысяч подписчиков. Запись собрала шесть комментариев и 53 отметки "нравится".

"Про Вольный аул, видимо, забыли", - предположил kirill070912307.

"Не... вы не посыпаете!" - эмоционально отреагировал artur.bakich_a9_a7.

"Ночью чем занимались?" - задал вопрос toma_8863.

Столь же критично оказались настроены комментаторы паблика patriot_kbr, насчитывающего 379 тысяч подписчиков, который также опубликовал сообщение об обработке трасс. Запись набрала 8 комментариев, после чего админ паблика ограничил возможности добавлять комментарии.

"Что-то я не заметил обработки от Идарова в сторону Искожа. Хвалебная "новая" дорога вся в дтп", - прокомментировал ситуацию chupacabra07.

"Надо в срочном порядке как следует провести проверку от А до Я в этих дорожных службах, соответствующим службам, которые должны проверять и контролировать всю работу дорожников, у них по бумагам одно, а на дорогах после них одни камни, за машиной когда едешь, одни камни летят. Соответствующим материалом не делается подсыпка, это однозначно. И вовремя не когда не делают подсыпку", - написал artur_00000077777.

"Кавказский узел" не может проверить достоверной утверждений о состоянии дорог, которые высказали пользователи соцсети.

Отметим, что паблик "patriot_kbr", на который подписано 379 тысяч пользователей сегодня в 11.00 опубликовал видеосюжет о сложной ситуации на дорогах.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Нальчике сегодня снегопад при температуре воздуха -3, ветер северо-восточный, 2 м/с, облачно, снег. Ночью температура -2, слабые осадки в виде дождя и снега. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

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