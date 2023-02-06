06 февраля 2023, 14:05

Пострадавшая от аферистов жительница Дагестана добилась внимания Бастрыкина

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Жительница Дагестана пожаловалась в Следком, что владелец участка, на котором стоял дом, в котором она имела квартиру, привел в суде недостоверные доказательства, из-за чего ее семья была выселена. Председатель ведомства Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по этому делу, отчитался Следком.

По словам жительницы Дагестана, в 2006 году она купила у одной из стройфирм квартиру в республике. В 2017 году ей стало известно, что владелец участка, на котором был возведен дом, подал в суд с требованием выселить ее. По словам женщины, он предоставил не соответствующие действительности доказательства. Суд удовлетворил его иск, и квартира была продана другому человеку. В итоге жительница Дагестана в 2021 году была выселена вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

"Аналогичная ситуация произошла еще с четырьмя собственниками недвижимости этого многоквартирного дома", – сообщил 5 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" информационный центр Следственного комитета России.

Сотрудники следственного управления СКР по Дагестану проводят проверку, председатель Следкома Александр Бастрыкин взял это дело на контроль, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в 2019 году в Дагестане общественный резонанс вызвала афера с жильем для детей-сирот. Полиция 5 апреля 2019 года сообщила об афере более чем на 600 тысяч рублей при покупке жилья для сирот в Кизлярском районе Дагестана. Пользователи соцсетей отметили аморальность такого преступления.

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Примечание:

"Афера с жильем для сирот в Дагестане вызвала резонанс в соцсетях",  "Власти Дагестана отчитались о переселении людей из аварийного жилья", "Жители села в Дагестане пожаловались на вымогательство чиновников".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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