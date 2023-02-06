Рост счетов за коммунальные услуги расстроил волгоградцев

06 февраля 2023, 08:33

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По сравнению с прошлым месяцем, в январе в Волгограде существенно выросла суммы оплаты за подачу тепла и за горячую воду, а обращения к коммунальщикам разъяснить причины этого роста остаются без объяснений, пожаловались волгоградцы.

Как информировал "Кавказский узел", ранее жители Волгограда неоднократно жаловались на плохое качество коммунальных услуг. Так, 11 января после коммунальной аварии на теплосетях без отопления остались сотни квартир в Центральном районе. Температура в некоторых квартирах опустилась до 13 градусов тепла, рассказали местные жители. 14 января они сообщили, что в Центральном районе отопление подается с перебоями, а жалобы в коммунальные службы дают лишь временный результат.

Жильцы многоквартирного дома №8 по улице Республиканская в Дзержинском районе Волгограда рассказали, что получили высокие счета за отопления еще в декабре. Так, за двухкомнатную квартиру только счет за отопление был выставлен около 4500 рублей, собственникам трехкомнатных квартир за тепло пришли счета в размере 5900 рублей. За январь суммы стали еще больше.

По словам одной из жительниц дома, пенсионерки Марии в январе только за отопление она должна заплатить 6500 рублей. "У меня пенсия чуть больше 11 тысяч рублей, куда это? А жить на что?" – привело ее слова 5 февраля ИА "Высота 102".

Мария добавила, что обращалась в коммунальщикам с просьбой объяснить причины увеличения суммы оплаты за отопление, но ответа не получила.

Жильцы дома обратились в тепловые сети с просьбой объяснить формулу расчета, а также предоставить показания счетчиков, подтвердила другая жительница. "Также мы просили предоставить информацию и по расчету за отопление нежилых помещений, потому что там какая-то совсем кучерявая сумма выходит", – сказала она.

На высокие счета за коммунальные услуги за январь также пожаловались жильцы дома №44 по улице Рокоссовского. По словам пенсионерки Ларисы Дмитриевны, у них возникли претензии по оплате за горячее водоснабжение и содержание общего имущества. "Если в декабре в этой строке стояло 5,8 рубля, то в январе сумма выросла многократно до 3163 рублей", – сказала она.

В январе многоквартирный дом №7а по улице Хиросимы два дня оставался без отопления из-за аварии на теплосетях, рассказала одна из жительниц Елена. "Нам обещали сделать перерасчет, но ничего не пересчитали. Наоборот, счет за отопление по сравнению с декабрем вырос где-то на 300 рублей. С кого теперь спрашивать, не знаю", – сказала она.

Она уточнила, что за отопление двухкомнатной квартиры в декабре она заплатила 3050 рублей, а в январе сумма увеличилась до 3324 рублей.

На большие счета за отопление пожаловались жильцы дома на Пархорменко. "Пришла квитанция за отопление 6000 тысяч рублей. У нас трехкомнатная квартира. Это в два раза больше, чем в прошлом месяце. Топят так, что невозможно дотронуться до батареи, при этом погода довольно теплая, открываем форточки, получается, отапливаем улицу. Видимо, за февраль тоже придут немыслимые счета", – привел "Блокнот Волгоград" слова одного из жителей.

"Немыслимо высокая плата за отопление, неделю были батареи холодные. Живем на Героев Тулы. Заплатили почти 7 тысяч", – сказал еще один волгоградец.

"Краснооктябрьский район. Площадь квартиры 65,3 квадрата. Оплата за ноябрь – 2900 рублей. Оплата за декабрь – 4800 рублей. Оплата за январь – 5300 рублей", – привело издание слова другого местного жителя.

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