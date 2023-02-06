Выставлено на торги имущество генподрядчика реконструкции стадиона "Фишт"

06 февраля 2023, 04:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Имущество специализированного строительно-монтажного управления "Краснодар", которое участвовало в возведении олимпийских объектов в Сочи и было генподрядчиком реконструкции стадиона "Фишт" к чемпионату мира по футболу в 2018 году, выставлено на торги за более чем 117 миллионов рублей. Холдинг был признан банкротом, а его генеральный директор обвинен в мошенничестве и хищении.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2017 года контрольно-счетная палата Краснодарского края нашла нарушения при расходовании бюджетных средств на строительство объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Главное управление строительства Краснодарского края заподозрено в слабом контроле за подрядчиками и нарушениях при закупках.

ФИФА 2 декабря 2010 года в Цюрихе приняла решение провести чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Право принять матчи получили три города юга России – Сочи, Ростов-на-Дону и Волгоград. В Сочи матчи прошли на стадионе "Фишт".

Выставлено на торги имущество строительного холдинга "ССМУ "Краснодар", который был генподрядчиком проекта реконструкции сочинского стадиона "Фишт" к чемпионату мира 2018 года, пишет 5 февраля "Коммерсант", ссылаясь на данные Федерального реестра сведений о банкротстве.

На аукцион выставлены два лота. Это нежилое помещение в Краснодаре, начальная цена которого - 7,1 миллиона рублей, и производственно-складской комплекс в Динском районе площадью 45 тысяч квадратных метров стоимостью 110,6 миллиона рублей.

В объявлении о проведении торгов указано, что "Ленинским районным судом в рамках уголовного дела в отношении Клещенко Ю.А. наложены ограничения в виде запрета определенных регистрационных действий (аресты) в отношении имущества". Назначены торги на 17 марта.

Бенефициар ССМУ "Краснодар" Юрий Лещенко обвинен в мошенничестве в крупном размере и мошенничестве в сфере кредитования на общую сумму более миллиарда рублей (часть 4 статьи 159 и часть 4 статьи 159.1 УК РФ), сообщает "РБК".

По данным следствия, Клещенко в 2015-2017 годах, будучи гендиректором упомянутой компании, растратил деньги 170 граждан и юридических организаций. Потерпевшим были дольщики трех 25-этажных домов, которые так и не были построены.

Кроме того, Клещенко обвиняется в хищении 600 миллионов рублей у банка: при получении кредита на возведение строительных объектов он указал недостоверные бухгалтерские сведения о доходах компании.

ССМУ "Краснодар" была признана банкротом в июле 2019 года.

Комментариями Юрия Клещенко по поводу предъявленных обвинений "Кавказский узел" пока не располагает.

Реконструкция на олимпийском стадионе "Фишт" к чемпионату мира по футболу началась в конце 2014 года. Ее общая стоимость составляет 3,5 млрд рублей. 6 января 2017 года стало известно, что стадион получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

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