Республики Северного Кавказа оказались в хвосте рейтинга по размерам вкладов населения

06 февраля 2023, 01:55

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Последние места рейтинга регионов России по размерам вкладов населения заняли республики Северного Кавказа. Наименьшие вклады - у жителей Ингушетии, у которых на вкладах в среднем 13,6 тысячи рублей.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 2021 год наибольшие банковские вклады на Юге России были у жителей Краснодарского края (172,1 тысячи рублей), наименьшие - у жителей Ингушетии (12,7 тысячи рублей), Чечни (13,8 тысячи рублей) и Дагестана (28,6 тысячи рублей).

Рейтинг регионов России по размерам банковских вкладов опубликовало сегодня, 6 февраля РИА "Новости". Он составлен на основе данных Центробанка и Росстата. Доходы населения взяты в среднем за период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года.

Больше всего денег на вкладах в банках среди регионов юга России - у жителей Краснодарского края. Он занял 32 место (179 тысяч рублей в среднем). При этом в прошлом рейтинге регион занимал 28 место (172,1 тысячи рублей).

На 36 месте рейтинга - Ростовская область (168,4 тысячи рублей), на 58 месте - Волгоградская область (134,1 тысячи рублей), на 66 месте - Ставропольский край (120,6 тысячи рублей), на 68 месте - Астраханская область (113,6 тысячи рублей), на 74 месте - Северная Осетия (81,8 тысячи рублей).

Последние места рейтинга, как и ранее, заняли, за редким исключением, республики юга России. Адыгея - на 77 месте (70,6 тысячи рублей), Калмыкия - на 79 месте (57,4 тысячи рублей), Кабардино-Балкария - на 80 месте (50 тысяч рублей), Карачаево-Черкесия - на 81 месте (42,6 тысячи рублей), Дагестан - на 83 месте (32,3 тысячи рублей), Чечня - на 84 месте (17 тысяч рублей). Замыкает рейтинг Ингушетия, где жители держат на вкладах в среднем 13,6 тысячи рублей.

Отметим, что во всех регионах за год был отмечен прирост вкладов. В Чечне он превысил 23%, что является вторым результатом по стране. Единственный регион, где размеры вкладов упали - в Москве. Столица хоть и занимает первой место рейтинга (более миллиона рублей на вкладах), но при этом средний размер вклада в банках упал на 2%.

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