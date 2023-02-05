Контрактник из Волгограда за побег из части приговорен к штрафу

05 февраля 2023, 22:00

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Суд в Волгограде признал бывшего военнослужащего Никиту Расходова виновным в самовольном оставлении части во время спецоперации на Украине.

Дело Никиты Расходова рассматривал гарнизонный военный суд в Волгограде.

С 14 августа Никита Расходов проходил службу в военной комендатуре, а 23 августа покинул место дислокации "с целью временно уклониться от прохождения военной службы". Домой в Волгоград он попал 1 сентября, сообщив родным о завершении срока контракта. 23 сентября Никита Расходов сам пришел в военную комендатуру Волгограда, заявив о самовольном оставлении части, со ссылкой на решение суда, пишет сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Отметим, что часть 3 статьи 337 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту" предусматривает до двух лет содержания в дисциплинарной воинской части либо до трех лет лишения свободы.

Учитывая чистосердечное признание и самостоятельное обращение в комендатуру, суд назначил более мягкое наказание – штраф в 40 тысяч рублей, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

"Кавказский узел" также сообщал, что военный суд во Владикавказе приговорил к шести месяцам содержания в дисциплинарной части контрактника Тимофея Шабурова, который после возвращения с Украины самовольно оставил службу и уехал на отдых. Виновность Шабурова подтвердилась также показаниями свидетелей и протоколом явки с повинной, которую суд счел смягчающим обстоятельством. "Определяя срок наказания, суд учитывает оставшийся срок военной службы по призыву, наличие инвалидности у родителей", - говорится в приговоре, которым Шабурову назначено полгода содержания в дисциплинарной воинской части.

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