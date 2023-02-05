Таксисты присоединились к акции протеста в Тбилиси

05 февраля 2023, 19:25

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Водители такси в Тбилиси поддержали протесты курьеров службы доставки с требованием повышения зарплат. Тарифы на перевозки были снижены за счет выплат таксистам, пожаловались они.

Как писал "Кавказский узел", сегодня курьеры службы доставки Wolt на акции протеста в Тбилиси потребовали повысить им зарплаты и улучшить условия труда. К акции присоединились курьеры другой службы доставки – Glovo.

По словам протестующих, размер вознаграждения за доставку товара не соответствует нагрузке, с которой курьерам приходится работать в условиях, в частности, непогоды или дорожного трафика. Протестующие пригрозили забастовкой, если компания не отреагирует на их требования.

К акции протеста курьеров присоединились также водители таксомоторной компании Bolt. Они пожаловались, что тарифы на такси были снижены за счет компенсаций, выплачиваемой водителям, при этом доля дохода компании в итоговой цене, уплачиваемой пассажирами, не уменьшилась.

В связи с этим водители потребовали увеличить их долю в выплатах. "За нами стоят наши семьи, никого не волнует, как мы будем жить", - пожаловался изданию Netgazeti один из протестующих, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам водителей, протест пока не дал результатов, и они намерены продолжать акции.

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