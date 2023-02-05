Жители Волгограда пожаловались на плохие условия в местной больнице

05 февраля 2023, 10:37

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В детской больнице №8 в Волгограде плохие условия в палатах, а также изношенный инвентарь, пожаловалась местная жительница. Другие волгоградцы заявили в Telegram, что в этой больнице условия плохие уже много лет, и что ее руководство не предпринимает мер для их улучшения. Администрация медучреждения заявила, что оборудование было закуплено недавно, и что ремонт проводится ежегодно.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее волгоградцы неоднократно жаловались на плохие условия в медучреждениях. Так 31 декабря 2022 года жительница Волгограда сняла на видео залитые водой из-за протекающего потолка помещения местной больницы. Просмотревшие это видео в соцсети волгоградцы призвали наказать чиновников, ответственных за состояние медучреждения, а в областном комитете здравоохранения заявили, что в ближайшее время в больнице начнется капитальный ремонт.

Жительница Волгограда, ребенок которой лежит в детской клинической больнице №8, пожаловалась, что в учреждении плохие условия для пациентов. Она отметила, что в палатах нет розеток, кнопки вызова медперсонала обесточены, на окнах плесень, а из кроватей времен СССР торчат пружины. Также волгоградка считает, что матрасы в больнице находятся в плохом состоянии. Женщина указала, что в больнице давно не крашены батареи, а у детских кроватей сломаны ножки, сообщил сегодня "Блокнот Волгоград".

Жительница Волгограда сделала несколько фотографий, на которых показано плохое состояние кроватей, в частности у одной из них лопнула сетка, у другой отошла на ножке краска. Также на фото показана плесень на подоконнике и изношенный матрас.

Женщина также сняла ролик, на кадрах которого показана детская кровать. Одна из ее ножек короче других отчего кровать шатается. Жительница Волгограда пояснила, что кровать шатается из-за отсутствия колеса.

Руководство больницы заявило, что пациентов имеют возможность оставлять жалобы на прямую линию, и что за последнее время жалоб не поступало. В том числе пациенты могут обратиться с просьбой о замене инвентаря, закупка кроватей учреждением была произведена в прошлом году, передало издание.

В медучреждении также пояснили, что матрасы имеют неприглядный вид из-за дезинфекционной обработки паром, и что если пациент попросит медперсонал, то матрас ему заменят. Батареи красят ежегодно, откосы обрабатывают регулярно. Больница 1940-х годов постройки, в ней в летнее время каждый год проводится текущий ремонт. В больнице проводили проверку сотрудники Роспотребнадзора, но нарушений не нашли, рассказало руководство учреждения.

Что касается розеток, то согласно СНИП в детском отделении розетки в палатках должны быть обесточены, добавили в администрации больницы.

Пост с жалобой жительницы Волгограда на условия в детской клинической больнице №8 был минувшей ночью размещен в Telegram-канале "Блокнот Волгоград", на который подписаны более 41,6 тысячи пользователей. На 10.35 мск эта запись набрала 8,5 тысячи просмотров и 56 комментариев.

"Да там в приемное отделение заходишь, уже страшно", – отметила Yuliya Petrova.

"Так всегда было там, мы там лежали много лет назад. Оказывается, ещё хуже стало. Практически центр города", – написала Elena.

"Ужасные условия. Нормальный персонал, нормальное оборудование. Но условия содержания как приют для бездомных. Лечились от бронхита, сверху поймали кишечную инфекцию. Бежали оттуда и выхаживали дома. Претензий не имели и не имеем, так как понимаем ситуацию. Но теперь при предложениях скорой поехать туда, мы спрашиваем, а можем ли мы все сделать сами. Ложась туда надо быть готовым ко всему", – заявила Анастасия Командышко.

"Мы лежали еще полы деревянные были, сейчас цивилизация. Больница в плохом состоянии", – написала Вика.

"Нормального ремонта в больницах давно не делали, туалеты по одному на этаж, душевых и в помине не бывает. Персонал в стационарах работает, только кто по-настоящему любит свое дело. И, как правило, в одном составе. Потому, что новые выпуски медиков ни за что не заманишь в муниципальный стационар. Очень печально. Волгоградский народ терпеливый и тоже очень достойный, заслуживает лучших условий для лечения", – подчеркнула Татьяна Зотова.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей Telegram.

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