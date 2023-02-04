Газовая компания отчиталась о помощи погорельцам в Махачкале

04 февраля 2023, 20:52

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Благотворительная помощь оказана владельцам 15 квартир, которые пострадали от пожаров в Махачкале, эти деньги могут быть направлены на аренду жилья или ремонт, сообщил глава компании "Газпром межрегионгаз Махачкала".

Как информировал "Кавказский узел", в Махачкале 26 января из-за повышения давления в газопроводе в нескольких многоквартирных домах произошли пожары, жильцы квартир получили ожоги и отравление угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого провели обыски в офисе АО "Газпром газораспределение Махачкала". Пресс-служба АО "Согаз" пообещала возместить ущерб собственникам жилья.

Собственникам 15 квартир, которые пострадали в результате массовых пожаров в Махачкале, оказана благотворительная помощь, отчитался гендиректор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ленар Мансуров.



"Страховая компания убедила меня в том, что в принципе на практике всё-таки выплаты с большей вероятностью были и будут. Поэтому мы оказываем первоначальную безвозмездную финансовую помощь пострадавшим гражданам, чтобы они на какое-то время могли предпринять меры по съему жилья, по какому-то первоначальному ремонту. А в дальнейшем наступит страховой случай и они уже будут получать страховые выплаты", – заявил Мансуров 1 февраля в эфире ГТРК "Дагестан", запись которого опубликована в YouTube-канале телекомпании. Размер помощи, которая оказана владельцам жилья, он не уточнил.

Это заявление возмутило блогера Расула Асад. "Людям должен быть возмещен в полной мере ущерб и восстановлены их права, а благотворительность - уже после того, как возместят", - написал он сегодня в своем Telegram-канале "Спросите у Расула".

Страховая компания страхует не жителей, а гражданскую ответственность поставщика, подчеркнул он в другом сообщении. "Жителям ущерб причинило ООО "Газпром ГРО Махачкала" и ущерб пострадавшим должны выплатить они, независимо <от того>, выплатит страховая ООО "Газпром ГРО Махачкала или нет", - отметил он.

Аналогичную оценку дало издание "Новое дело". "Странные выражения: "первоначальную безвозмездную". А по чьей вине эти люди оказались в такой ситуации?" - говорится в сегодняшней публикации в Telegram-канале издания.

Юрист Арсен Магомедов указал на шаги, которые следует предпринять семьям погорельцев, чтобы возместить ущерб. "Прежде всего нужно найти причину (виновника) пожара и документально это зафиксировать. При пожаре это делают МЧС и Ростехнадзор.Нужно документально оценить причиненный ущерб. Этим занимаются оценочные компании, которые можно легко найти в интернете. Им нужно написать досудебную претензию о возмещении ущерба. И если они добровольна не исполнена, обратиться в суд", - указал он 3 февраля в своем Telegram-канале.

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