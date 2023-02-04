Задержан подозреваемый по делу о стрельбе в центре Махачкалы

04 февраля 2023, 19:25

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Житель Махачкалы, подозреваемый по делу о стрельбе в центре города, сдался силовикам, сообщил сегодня Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", 25 января в результате конфликта со стрельбой из дробовика в Махачкале пострадали два человека. Полиция объявила план "Перехват" для задержания подозреваемого.

Инцидент произошел днем в людном месте на проспекте Расула Гамзатова в центре города, рассказали очевидцы "Кавказскому узлу". Дело о покушении на убийство взял на контроль председатель Следственного комитета.

Подозреваемый задержан, им оказался житель Махачкалы, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану. "По подозрению в совершении покушения на убийство задержан житель Махачкалы, устроивший 25 января 2023 года стрельбу из охотничьего ружья на проспекте Расула Гамзатова. Опасаясь быть задержанным, подозреваемый с места происшествия скрылся. 3 февраля 2023 года подозреваемый написал заявление о явке с повинной", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Следователи решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении.

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