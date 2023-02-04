Коммунальщики Кабардино-Балкарии задолжали более миллиарда за электричество

04 февраля 2023, 12:00

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Общий долг предприятий ЖКХ Кабардино-Балкарии за подачу света составляет более 1,1 млрд рублей. Из этой суммы 94% приходится на водоснабжающие и теплоснабжающие организации, сообщили энергетики.

По данным компании "Россети Северный Кавказ", общий долг предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Кабардино-Балкарии за потребленное электричество на 1 января составил более 1,1 млрд рублей. Эта сумма накопилась с 1 августа 2021 года.

"Из общей суммы долга 94% задолженности приходится на водоснабжающие и теплоснабжающие организации республики, их уровень платежей в минувшем году составил всего 16,8%", – привел 3 февраля ТАСС сообщении пресс-службы компании.

Взыскание долга с предприятий осложняется тем, что значительная часть должников находится в стадии банкротства. Отсутствие платежей за электроэнергию повлияло на деятельность "Россети Северный Кавказ" и поставило под угрозу электроснабжение Кабардино-Балкарии, заявила пресс-служба.

Энергетики добиваются выплаты долгов через суды. "В 2022 году в суды различных инстанций направлено 1 203 иска на сумму 847,3 млн рублей. В рамках исковой работы поступило 35,5 млн рублей, что составляет 4% от общей суммы предъявленных в отчетном периоде требований", – отметила пресс-служба.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кабардино-Балкарии ранее неоднократно жаловались на качество услуг ЖКХ. В частности 11 декабря 2022 года жители ряда сел республики пожаловались на недельное отсутствие света. Ранее, 12 июля 2022 года, жители ряда сел Кабардино-Балкарии потребовали решить проблему с нехваткой воды.

Напомним, о больших долгах коммунальщиков Кабардино-Балкарии энергетики сообщали и ранее. Так, 22 ноября 2019 года "Россети Северный Кавказ" отметило, что долг предприятий ЖКХ республики составляет более 1,5 миллиарда рублей. Власти республики в ответ пообещали, что будут контролировать выручку предприятий-должников.

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