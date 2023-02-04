Telegram-каналы сообщили о падении беспилотника в Калмыкии

04 февраля 2023, 08:36

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Около посёлка Улан-Хол в Лаганском районе Калмыкии упал беспилотник, пострадавших нет. Прибывшие на место военные уничтожили боезаряд, который нес летающий объект, сообщили Telegram-каналы.

По данным Telegram-канала "Astra", недалеко от посёлка Улан-Хол в Лаганском районе Калмыкии упал беспилотник. Территорию оцепили экстренные службы и военные. Летательный аппарат нес боезаряд и после его падения был произведен контролируемый взрыв.

Telegram-канал "Элиста Онлайн" опубликовал 3 февраля фотографии, на которых показаны лежащие в поле детали летающего объекта. К записи также прикреплено видео, на кадрах которого показан момент взрыва. По данным Telegram-канала, объект упал 1 февраля, момент его падения на видео зафиксировали очевидцы.

"Территория вокруг оцеплена. Местных жителей предупредили о возможном отключении электричества. Неопознанный летательный аппарат рухнул возле столбов с ЛЭП", – сказано в публикации.

На 08.00 мск на сайтах администрации Лаганского района Калмыкии, управления МЧС по республике, а также на сайте Минобороны России нет информации относительно падения летающего объекта около поселка Улан-Хол.

"Кавказский узел" также писал, что в регионах Южного федерального округа (ЮФО) после начала спецоперации на Украине неоднократно происходили инциденты с падением летающих объектов. Так, 30 декабря 2022 года глава Ильменского сельского поселения Руднянского района сообщил, что в поле около сельского поселения обнаружены обломки неизвестного объекта, которые, предположительно, упали с неба.

7 апреля 2022 года стало известно, что часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района Ростовской области оказалась разрушена после того, как на нее упала авиационная ракета. После падения боезаряд не сдетонировал, а ракету уничтожили прибывшие саперы.

Кроме этого в регионах ЮФО после начала спецоперации неоднократно происходили инциденты и с падением самолетов. В частности, 21 июня 2022 года самолет Су-25 упал во время учебно-тренировочного полета в Ростовской области, пилот тогда погиб.

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