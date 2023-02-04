Ленинский районный суд Махачкалы. Фото: пресс-служба суда http://lenynskiy.dag.sudrf.ru/

04 февраля 2023, 07:43

Воспитатель детсада в Махачкале оштрафована за избиение ребенка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Махачкале оштрафовал на 10 тысяч рублей воспитательницу частного детского сада, признав ее виновной в избиении пятилетнего ребенка-аутиста. Его родители потребовали ужесточить наказание.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 сентября 2022 года в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева опубликовала видео с воспитателем детсада, которая грубо обращается с ребенком-аутистом. Его родители подали заявление в полицию. Кадры видео вызвали возмущение в дагестанских пабликах. 20 сентября 2022 года стало известно, что в отношении воспитательницы было возбуждено уголовное дело.

Ленинский районный суд Махачкалы признал воспитательницу частного детского сада виновной в избиении пятилетнего ребенка с особенностями развития и оштрафовал ее на 10 тысяч рублей. Приговор вынесен по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженном с жестоким обращением с ребенком, сообщили 3 февраля "Кавказ. Реалии"*.

Согласно материалам дела, мать отдала ребенка в один из махачкалинских частных детсадов в мае 2022 года, и после этого стала замечать изменения в его поведении. В августе 2022 года, придя в детский сад чтобы забрать ребенка, она увидела у него на лице следы от побоев. Жительница Махачкалы добилась, чтобы администрация детсада показала ей видеозаписи с камеры наблюдения, которая подтвердила, что воспитательница избивала ребенка. Сотрудница детского сада признала, что регулярно наказывала его побоями.

После того, как мать ребенка обнародовала видео, на котором сотрудница детсада избивает ее ребенка, воспитатель написала на нее заявление о клевете, написала в своем Telegram-канале юрист Фатима Абдулкарим.

Суд не учел, что преступление в отношении малолетнего было совершено педагогическим работником, что является отягчающим обстоятельством. Решение суда оштрафовать воспитательницу обжаловано в апелляционной инстанции, привела 3 февраля "Новая газета. Европа" слова юриста "Правовой инициативы" Татьяны Саввиной, которая представляет интересы матери ребенка.

Комментариев от воспитательницы или ее представителей относительно решения суда не поступало.

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Примечание:

"Прокуратура отреагировала на сведения о проблеме в детсаду Горячего Ключа", "Дагестанские сельчане потребовали качественной воды для детсада", "Требование построить детский садик привело к штрафу жительницу ростовского хутора".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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