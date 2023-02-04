Застройщики коттеджного поселка в Сочи обвинены в обмане 15 покупателей

04 февраля 2023, 03:55

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Дошло до суда дело против четверых мужчин, обвиняемых в обмане 15 покупателей домов в коттеджном поселке в сочинском селе Сергей Поле. По данным следствия, они продали недостроенные дома на земельных участках, где возможно образование оползней, но не сообщили об этом.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября 2021 года оползень повредил несколько жилых домов в сочинском селе Сергей Поле, жильцы были эвакуированы.

Дошло до суда дело бывших собственников земли под коттеджным поселком в сочинском поселке Сергей Поле. В отношении четырех мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), пишет 3 февраля "Коммерсант".

По данным следствия, упомянутые мужчины в 2019 году купили четыре земельных участка общей площадью 9855 квадратных метров. Землю они разделили на 22 участка, на которых начали строить дома. При этом в результате инженерных изысканий выяснилось, что на участках возможны оползни, из-за чего возникла необходимость проведения дополнительных работ.

Хозяева участков данные инженеров проигнорировали и продали участка с недостроями. По данным пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, в мэрию Сочи они предоставили уведомление о планируемом возведении объектов индивидуального жилищного строительства.

Следствие считает, что 15 покупателям участков с недостроенными коттеджами был нанесен ущерб на сумму более 132 миллионов рублей, информирует "Новая Кубань".

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, сообщает "Кубань 24".

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