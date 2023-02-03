Показания анонимных свидетелей легли в основу приговора Асламбеку Эжаеву

03 февраля 2023, 19:54

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Книгоиздатель из Чечни Асламбек Эжаев первые четыре года из 17 лет заключения должен провести в тюрьме. Заседания суда, на которых допрашивались засекреченные свидетели, проходили без публики, из 15 свидетелей 12 были анонимными.

Как писал "Кавказский узел", 2-й Западный окружной военный суд в Москве сегодня приговорил к 17 годам лишения свободы книгоиздателя из Чечни Асламбека Эжаева, признав его виновным в финансировании терроризма. 60-летний Эжаев заявил, что подобный приговор станет для него пожизненным.

Следствие считает Эжаева причастным к организации финансирования террористического сообщества на 34 миллиона рублей, обвинение ему предъявлено по статье о содействии террористической деятельности (часть 4 статьи 205.1 УК РФ).

У Эжаева было два обвинения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Западного окружного военного суда. "Одно касается деяний до 2012 года, наказание за это шесть лет лишения свободы. По другому обвинению ему дали 16 лет лишения свободы. В совокупности при частичном сложении сроков суд приговорил Эжаева к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Из них четыре года отбывать наказание он будет в тюрьме, 13 лет в колонии", - заявили в пресс-службе суда.

В карточке дела на сайте суда и в пресс-релизе Следкома России указано, что Эжаев обвинялся лишь в финансировании террористического сообщества (часть 4 статьи 205.1 УК РФ).

Суд был открытым, публика в суде присутствовать могла, кроме тех заседаний, на которых допрашивали засекреченных свидетелей, отметили в суде.

12 из 15 свидетелей по делу Эжаева были засекречены, сообщила сегодня Sota.

Адвокаты ранее заявляли, что все расходные операции по счетам Эжаева были совершены в связи с его профессиональной деятельности в адрес типографий и других поставщиков книгоиздательских услуг и подтверждаются соответствующими финансовыми и налоговыми документами, сообщило сегодня TRT на русском в своем Telegram-канале..

Журналистка Изабелла Евлоева указала, что на таких делах "современные борцы с терроризмом/экстремизмом" строят карьеры. "Когда обвинительная часть строится на пустышке — показаниях засекреченных свидетелей: это и дело журналиста Абдулмумина Гаджиева, дело о создании ячейки террористов в Калмыцкой колонии, <...> не могу не упомнить о деле против моих соратников — лидеров ингушского протеста, чью апелляцию начал рассматривать сегодня суд", - написала она сегодня на своей странице в Facebook*.

Эжаев отец шестерых детей, подчеркнул сегодня на своей странице в Facebook* Ринат Мухамедов. "Большую часть жизни (с 89го) отдал тому, что знал и умел, - книгам", - отметил он.

Обвинения в адрес Эжаева абсурдны, указал журналист Максим Шевченко. "Этот культурный и образованный, прекрасно владеющий несколькими языками, говорящий на литературном русском чеченец, родители которого были учителями, никогда не издал ни одной книги, которую можно было бы назвать экстремистской. Всегда оппонировал террористам и радикалам. Он учёный и работал только с учеными, поставив исламское книгоиздание в России на высокий научный и даже академический уровень. В этом и заключается его главная вина. Эжаев издавал великолепные исламские книги и занимался исламской наукой самостоятельно, не пресмыкаясь перед каким-нибудь очередным муфтием и его куратором в погонах", - написал он в своем Telegram-канале. Шевченко также подчеркнул, что власти Чечни не заступились за Эжаева, потому что "он не пресмыкался перед Грозным и его властителем".

Изданный "Уммой" сборник изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"** в августе 2022 года был внесен в федеральный список экстремистских материалов, что вызвало возмущение представителей духовенства на Северном Кавказе и Рамзана Кадырова. Вместе с "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов в августе были внесены еще две книги, изданные Эжаевым и "Уммой" в 2008 году.В конце января парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете признавать экстремистскими материалами канонические исламские и христианские тексты. Авторы законопроекта пояснили, что причислить такие тексты к запрещенной литературе возмущают верующих.

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**издание "Сахих аль-Бухари" (Краткое изложение) "Достоверные предания из жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника", составителем которого выступил Имам Абу аль-Аббас Ахмад Аббинд аль-Латыф аз-Зубайди, а с арабского перевел Абдулла Нирша, (5-е издание, исправленное), выпущенное в 2007 году издательством "Умма", признано экстремистским материалом и внесено в федеральный список запрещенных к распространению материалов.

