03 февраля 2023, 08:41

Житель Каменска-Шахтинского получил срок за попытку примкнуть к боевикам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд приговорил к десяти годам заключения жителя Ростовской области, признав его виновным в попытке примкнуть к боевикам "Исламского государства"* в Сирии. 

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Каменск-Шахтинского, признав его виновным в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*. 

Согласно версии обвинения и суда, мужчина под влиянием радикальных идей хотел добраться через Турцию до Сирии, чтобы там примкнуть к боевикам.

"В августе 2021 года он выехал к сподвижникам в Карачаево-Черкесию, после чего через несколько дней был задержан в аэропорту Минеральных Вод при попытке вылететь в Стамбул", - процитировал сообщение пресс-службы суда 2 февраля "Интерфакс-Юг".

Суд назначил ему 10 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшихся семи - в колонии строгого режима. Кроме того, приговор предусматривает один год ограничения свободы. 

Мужчина признан виновным по статьям о причастности к террористической организации (205.5 УК России) и об участии в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ (статья 208 УК России). По обеим статьям дончанину вменялась только подготовка к преступлению. 

Согласно картотеке Южного окружного военного суда, приговор по этим статьям был вынесен Сергею Семину, чье дело слушалось с августа 2022 года. В федеральном списке террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга значится 29-летний уроженец Каменск-Шахтинского с таким именем.

Комментариями осужденного или его адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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ИГ (Исламское государство, ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России решением суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Четверо жителей Ингушетии осуждены за причастность к "Исламскому государству"*", "Волгоградец осужден за вербовку в "Исламское государство"*", "Жительница Кабардино-Балкарии получила 10,5 года за помощь сирийским боевикам".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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