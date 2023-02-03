Защита Самира Ашурова указала на нестыковки в версии обвинения

03 февраля 2023, 06:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Активист Самир Ашуров, арестованный по делу о нападении с ножом после депортации из Германии, отверг в суде все обвинения. Потерпевший сказал в суде о двух ножевых ранениях вместо заявленных обвинением трех, а в деле нет подтверждений, что он вообще получал ранения, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта 2022 года член партии Народного фронта Азербайджана Самир Ашуров был возвращен из Германии на родину, а в апреле его арестовали в Баку по обвинению в нападении с ножом на человека, позже следователи дополнили дело обвинением в хулиганстве с использованием оружия. Летом Ашуров сообщил о провокации в изоляторе. Судебное следствие по делу Ашурова должно было начаться в сентябре, но процесс отложили в связи с арестом его адвоката.

Судебный процесс по делу Самира Ашурова, который откладывался с сентября, продолжился после пятимесячного перерыва, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга активиста Нурана Ашурова.

«Сначала суд перенесли в связи с арестом адвоката Эльчина Садыгова, потом его освободили, но в суд не приходил признанный потерпевшим по этому делу Эльшан Набиев. Судебное заседание периодически откладывалось и судьи ничего не предпринимали. Наконец, после того, как я обратилась с жалобой в Судебно-правовой совет, судья постановил обеспечить принудительный привод Набиева. И вот (2 февраля) он наконец явился в суд», - рассказала она перед началом заседания.

Во время заседания 2 февраля суд заслушал показания обвиняемого Ашурова и потерпевшего Набиева. Активист отверг предъявленные ему обвинения, назвав их клеветническими, свое преследование он связал с политической деятельностью.

«До меня депортированных из Германии активистов арестовывали по обвинениям в незаконном обороте наркотиков. Я понимал, что такое может случиться и со мной. Несмотря на то, что у нас есть дом в поселке Маштага, я арендовал квартиру в Баку возле станции метро «Нефтчиляр», чтобы мое местонахождение не установили для провокации. Но они видимо смогли установить место моего пребывания, за несколько дней до ареста я почувствовал слежку», - заявил Самир Ашуров в суде.

Член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, в январе был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Бакинский суд по тяжким преступлениям 27 июня приговорил его к шести годам лишения свободы, апелляция сократила срок лишь на один год. Помимо Керимли, еще три депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Оруджев приговорен к семи годам лишения свободы, такой же срок получил и Малик Рзаев.

Указав на потерпевшего, он отметил, что видел этого человека поблизости от своего дома еще до инцидента. Ашуров предположил, что силовики хотели показать его Набиеву перед провокацией. Позднее, в день происшествия, Ашуров, по его словам, шел домой от метро, а Набиев шел навстречу.

«Когда между нами оставался один шаг этот человек, Эльшан Набиев, начал кричать и размахивать руками. Я увидел, что против меня совершается провокация и также непроизвольно стал звать на помощь полицию, потому что в Германии где я жил, люди в таких ситуациях так и поступали. Полицейские сразу появились, как будто они ждали этого. Двое из них схватили меня за правую и левую руку, а еще один положил что-то мне в карман куртки. Я подумал, что это наркотики: улучив момент я вытащил из кармана то, что они туда положили, но это оказался нож. Я сразу выбросил его, но они его вновь подняли его, а тот «потерпевший» не перестал кричать, что я якобы его ударил. Нож мне положили в карман брюк и повезли в отделение полиции», - рассказал обвиняемый. Активист утверждает, что в течение первых суток после задержания его избивали, требуя дать признательные показания.

Потерпевший Набиев, в свою очередь, подтвердил в суде версию обвинения. По его словам, Ашуров на улице «увлекся просмотром телефона» и не обращал внимание на идущих ему на встречу, поэтому они столкнулись плечами. «Он оскорбил меня, а потом нанес два удара ножом», - сказал потерпевший.

Адвокат Ашурова Эльчин Садыгов обратил внимание, что в материалах дела говорится о трех ударах ножом. Он также поинтересовался у Набиева, почему его номер мобильного телефона у ряда пользователей приложения Getcontact сохранен под названиями «мошенник» и «лжесвидетель». В ответ Набиев заявил, что его телефоном пользуется «много людей» и, возможно, эти названия связаны с другими лицами. На вопрос защитника, в связи с чем Набиев оказался в тот вечер у метро «Нефтчиляр» примерно в 20 километрах от своего дома, тот ответил, что искал кафе для аренды и шел на переговоры с владельцем одного из объектов.

После заседания Набиев покинул здание суда через запасной выход, уклонившись от общения с журналистами. Представители обвинения оказались недоступны для комментариев.

В деле Ашурова отсутствуют достоверные доказательства его вины, а утверждения потерпевшего о нанесенных ему ножевых ранениях не подтверждаются медицинскими документами, заявил "Кавказскому узлу" адвокат.

«По решению Минздрава все хирургические операции записываются на видео и следственный орган мог бы приобщить к делу видеокадры, подтверждающие, что потерпевшему действительно сделали операцию, но этого нет. Сам потерпевший говорит, что ему нанесли два удара, а в деле написано, что три. Мы предоставили в суд сообщение СМИ с информацией из сводки МВД о том, что "потерпевший Эльшан Набиев получил ножевое ранение от своего знакомого", но Самир Ашуров не был знаком с этим человеком. Все эти нестыковки показывают, что обвинение Ашурову не основывается на достоверных доказательствах», - сказал Эльчин Садыгов.

Следующее заседание по делу Самира Ашурова назначено на 22 февраля.

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