Жительница Кабардино-Балкарии получила 10,5 года за помощь сирийским боевикам

02 февраля 2023, 19:28

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Суд в Ростове-на-Дону назначил 10,5 года колонии жительнице Кабардино-Балкарии Тамаре Барагуновой, которая стирала белье и готовила еду боевикам в Сирии.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жительницу Кабардино-Балкарии Тамару Барагунову виновной по делу об участии в незаконном вооруженном формировании, сообщил сегодня "Интерфакс".

По версии следствия и суда, в июне 2015 года Барагунова в Сирии вступила в незаконное вооруженное формирование, входящее в состав запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ". "Барагунова выполняла функции рядового участника организации, оказывая помощь в лечении раненых боевиков, в стирке белья и приготовлении пищи участникам данной организации", - говорится в сообщении в Telegram-канале Южного окружного военного суда.

В 2016 году она уехала из Сирии и жила в Турции и Египте, ее задержали 9 декабря 2021 года. Суд приговорил Тамару Барагунову к 10 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2021 года приговорил к четырем годам колонии строгого режима жителя Кабардино-Балкарии Залима Аталикова, признав его виновным в попытке присоединиться к сирийским боевикам.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

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