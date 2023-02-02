Визит Путина создал неудобства для волгоградцев

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В связи с визитом Владимира Путина в Волгограде перекрыты центральные улицы и доступ на Мамаев курган, горожане жалуются на перебои с мобильной связью. В последние дни силовики предупреждали активистов о недопустимости протестных акций в день визита президента России.

Как писал "Кавказский узел", в рамках празднования 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде открыты бюсты Сталина, Жукова и Василевского. Ораторы превозносили роль Сталина в победе и называли горожан "сталинградцами" в ста метрах от памятника жертвам политических репрессий, с которым теперь соседствует бюст вождя. Часть опрошенных "Кавказским узлом" волгоградцев сочла это восстановлением исторической памяти.

В Волгограде введены ограничения на посещение Мамаева кургана и музея-панорамы "Сталинградская битва", сообщил сегодня официальный Telegram-канал музея. "Музей-панорама будет работать с 18:00 до 22:30", — говорится в сообщении.

Иногородних туристов, прибывших посмотреть на торжества в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, не пустили на территорию музея-панорамы "Сталинградская битва" сообщил сегодня блогер Алексей Ульянов в своем Telegram-канале.

"Люди вышли со стороны Советской, 41, и их тут же остановил наряд полиции. Люди сказали, что туристы хотят посмотреть музей-панораму. Их развернули, сказав, что это режимный объект, чем вызвали вполне обоснованные вопросы — почему не пускают людей, ведь это памятник. Я не осуждаю действия полиции, понятно, что высокие гости, что безопасность превыше всего, но можно ведь быть как-то человечнее, немного добрее, что ли. Просто объяснить людям немного повежливее, что музей временно закрыт, что можно будет прийти на осмотр попозже", - привело сегодня его слова издание V1.

В связи с визитом с в Волгоград президента России Владимира Путина и праздничными мероприятиями в Волгограде введен ряд ограничений. Так, по данным издания, горожане жалуются на перебои с мобильной связью в центре города, сообщило издание.

К приезду президента России в город местные чиновники закрыли баннерами разрушающиеся дома, казармы и кривые заборы в центре Волгограда, а бездомных собак спрятали в питомнике. Тротуары оказались перекрыты барьерами, на пропускных пунктах к местам массовых гуляний появились рамки и впечатляющее количество полицейских. Дороги перегородили коммунальные КАМАЗы, говорится в публикации от 1 февраля.

мероприятиях и совещаниях. В публикации также отмечается что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров с 24 января не появлялся на каких-либои совещаниях.

Сегодня в городе прошел военный парад, приуроченный к 80-летию победы в Сталинградской битве, губернатор не посетил его, сообщил сегодня "Блокнот Волгоград".

Парад охраняли дежурные патрули полиции, для ветеранов было приготовлено особое место со стульчиками. Организаторы заранее предупредили волгоградцев, что на парад пустят не всех желающих из-за ограничения по местам, " на технике, помимо надписей "Сталинград" были нанесены и символы специальной военной операции на Украине, говорится в публикации.

За несколько дней до визита Владимира Путина силовики стали предупреждать родителей подростков, которые принимали участие в протестных акциях , чтобы их не выпускали из дома на время визита Путина и празднования победы в Сталинградской битве, сообщил 1 февраля Telegram-канал "Дозор в Волгограде".

Известно, по меньшей мере о пяти таких визитах, они носили характер профилактических бесед, сообщил сегодня активист Евгений Кочегин.

"Когда приходили к подросткам 16-17 лет, например, то убеждали родителей никуда их не выпускать и жестко следить. Мать одной девочки заставили даже подписать филькину грамоту о том, что она обязуется держать дочь под "домашним арестом" до 3 февраля. Убеждали даже телефон забрать, чтобы оставить без связи с внешним миром, чтобы наверняка", – привело издание "Кавказ.Реалии"* слова Евгения Кочегина.

"Кавказский узел" также писал, что в 2022 году вновь стала активно подниматься тема переименования Волгограда, в том числе в связи с юбилеем Сталинградской битвы.19 ноября 2022 года волгоградские ветераны предложили губернатору Андрею Бочарову переименовать Волгоград в Сталинград. Глава региона отказался выполнить просьбу ветеранов до изучения мнения жителей области. 5 декабря 2022 года состоялось первое заседание совета по изучению общественного мнения по возвращению Волгограду имени Сталинград. В регионе есть гораздо более насущные проблемы, чем переименование областного центра, указали пользователи соцсети. После этого в сети была опубликована петиция против возвращения Волгограду имени Сталинград, за четыре дня с момента публикации, к 21 декабря 2022 года, она собрала более 1400 подписей, к 16.30 мск 2 февраля под ней подписались 2218 человек.

К 80-летию Сталинградской битвы мэрия города временно установила на въездах в Волгоград таблички "Сталинград". На празднование окончания Сталинградской битвы в Волгоград приедет президент России, тема переименования города в Кремле не обсуждалась, заявил 31 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Против переименования Волгограда в Сталинград выступают 67% горожан, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованного 1 февраля.

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