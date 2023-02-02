Сын и супруга Цеповяза судятся из-за сельхозпредприятия

02 февраля 2023, 12:59

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Совладельцы крупного сельхозпредприятия "Слава Кубани" Дмитрий Стришний и его мать Наталья Стришняя, которые приходятся сыном и супругой Вячеславу Цеповязу, обмениваются судебными исками, обвиняя друг друга в неправильном распределении прибыли и не выплаченных долгах. Иски остаются внутренним спором и не имеют отношения к "наследству Цапков", считают опрошенные "Кавказским узлом" краснодарские политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края в доме фермера Аметова были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. В 2013 году Сергей Цапок, который считался лидером группировки, и еще двое обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению. Расследуя это громкое преступление, следствие пришло к выводу, что преступная группировка функционировала при попустительстве местной милиции и прокуратуры. 8 февраля 2022 года родственники жертв банды Цапков попросили главу Следкома Александра Бастрыкина забрать нераскрытые уголовные дела в центральный аппарат ведомства и проверить Вячеслава Цеповяза, его бывшую супругу Наталью Стришнюю и ее брата Ивана на причастность к организации убийств.

Группировка Цапка завладела большими земельными угодьями на Кубани, борьба за которые продолжилась и после разгрома банды. В конфликт вовлечены компании, связанные с силовыми структурами, и местные фермеры, говорилось в расследовании проекта ROMB, опубликованном в ноябре 2018 года.

Дмитрий Стришний (сын Вячеслава Цеповяза) в 2022 году подал несколько заявлений в Арбитражный суд Краснодарского края к ООО ОПХ "Слава Кубани", основным владельцем которого является его мать Наталья Стришняя. Он, в частности заявил, что ему не выплачена причитающаяся прибыль в размере 40,5 млн рублей, сообщил "Коммерсант".

По данным издания, ООО «ОПХ Слава Кубани» зарегистрировано в 2003 году в станице Кущевская, учредителями предприятия являются: Наталья Стришняя (40% уставного капитала), ее сын Дмитрий Стришний (30%) и дочь Оксана Вячеславовна (30%). Выручка ОПХ «Слава Кубани» за 2021 год составила 1,1 млрд руб. Чистая прибыль за этот же период составила 377 млн руб.

Дмитрий Стришний в другом иске просил признать незаконным бездействие предприятия, выразившееся в непредоставлении документов и информации по его письменным требованиям, потребовав обязать компанию предоставить перечень документов и провести аудиторскую проверку, следует из материалов исков, опубликованных на сайте Арбитражного суда.

Еще одна тяжба между Стришними рассматривается Кущевским районным судом, на сей раз иски поданы о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору, при этом Дмитрий Стришний выступает в роли ответчика. Судебное заседание назначено на 22 февраля, говорится в карточке дела на сайте суда.

Политолог, региональный редактор РИА «ФедералПресс» Андрей Гусий считает, что спор супруги и сына Цеповяза не является борьбой за наследство банды Цапков. "Наследство Цапков – это уже стало каким-то избитым выражением, немного отвлекающим от сути происходящего. С момента вынесения приговора прошло десять лет... Десятилетие – это много. За это время наследством оставшееся уже назвать достаточно сложно", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гусий.

По его мнению, споры эти не связаны с делами осужденных. "Скорее, надо смотреть в сторону внутренних взаимоотношений, которые тянутся тоже уже не первый год. Можно много подоплек искать в этих спорах. Да, громкие события и фамилия, но по сути – это остатки прошлого, а не наследие", – отметил Гусий.

Прямой связи между текущим спором супруги и сына Цеповяза и событиями в Кущевке более десятилетней давности нет, считает политолог, преподаватель Кубанского госуниверситета Алексей Кольба "Кущевка и имена действующих лиц уже стали нарицательными. В экономическом смысле эта тяжба уже не связана с той историей. Только символически", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В общественном сознании тема Кущевки уже не занимает большого места, считает также Кольба. "Тему актуализируют события с упоминанием тех фамилий. На первом плане знаковые имена, связанные со знаковыми событиями, но не сама эта тяжба", – сказал он.

Адвокат Марина Дубровина высказала схожее мнение. Большая часть имущества Цапков, особенно земля, после приговора сразу отошла бывшему крупному чиновнику. "Не уверена, что от наследия Цапков что-то осталось", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Судебное заседание в Кущевском районном суде по иску Натальи Стришней к ее сыну было назначено на 30 января, рассказал адвокат Вячеслав Свиридов, который представляет в суде Дмитрия Стришнего. "Заседание 30 января отложено из-за неявки истца", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Натальи Стришней Виктория Романченко отказалась от комментариев.

Сотрудник ООО "Слава Кубани" рассказал, что судебный спор не повлиял на деятельность агрофирмы. "Всё работает, все на своих местах, зарплату получаем", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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