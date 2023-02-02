02 февраля 2023, 06:51

Возобновлена подача электричества жителям Каспийска

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Специалисты устранили последствия аварий на электросетях после чего снабжение электричеством жителей Каспийска было возобновлено, сообщило Минэнерго Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 февраля в Каспийске более 20 тысяч жителей остались без энергоснабжения из-за технологических нарушений  на подстанции "Каспийская ТЭЦ".

Специалисты устранили последствия аварий на линях электропередачи в Каспийске, сообщило Минэнерго Дагестана.

"Электроснабжение в городе Каспийске полностью восстановлено в 19.35", – привел "Интерфакс" вечером 1 февраля сообщение пресс-службы министерства.

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Примечание:

"Подача воды и электричества жителям Каспийска нарушена после пожара на подстанции", "Дагестанские сельчане выступили против строительства на Чиркейском водохранилище", "Жители Махачкалы и Каспийска указали на нерешенную проблему с общественным транспортом".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 февраля 2023, 07:47

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