Возобновлена подача электричества жителям Каспийска

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Специалисты устранили последствия аварий на электросетях после чего снабжение электричеством жителей Каспийска было возобновлено, сообщило Минэнерго Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 февраля в Каспийске более 20 тысяч жителей остались без энергоснабжения из-за технологических нарушений на подстанции "Каспийская ТЭЦ".

Специалисты устранили последствия аварий на линях электропередачи в Каспийске, сообщило Минэнерго Дагестана.

"Электроснабжение в городе Каспийске полностью восстановлено в 19.35", – привел "Интерфакс" вечером 1 февраля сообщение пресс-службы министерства.

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