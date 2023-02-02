Кавказоведы указали на изменения в практике кровной мести

02 февраля 2023, 05:02

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Власти Чечни не в состоянии изжить практику кровной мести, этот институт адаптировался к нормам шариата и сохраняет актуальность, считают правозащитник Оюб Титиев и ученый Ахмет Ярлыкапов.

"Кавказский узел" писал, что власти Чечни и республиканский муфтият регулярно отчитываются о примирении кровников. 16 января муфтият отчитался о 58 конфликтах на почве кровной мести, урегулированных при участии духовенства в 2022 году.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

Работу по примирению кровников муфтият Чечни ведет с начала 2000-х годов и за все это время урегулировано 1433 конфликта кровной мести, включая 58 случаев за прошлый год, сообщили "Кавказскому узлу" в Духовном управлении мусульман Чечни.

С января по декабрь 2022 года в Чечне официально зарегистрировано 18 убийств и покушений на убийство, четыре из них остались нераскрытыми, а пять дел дошли до суда, следует из официальной статистики республиканской прокуратуры. В течение предыдущих пяти лет в Чечне ежегодно регистрировалось от 14 до 25 убийств и покушений на убийство, от 3 до 8 таких преступлений за год оставались нераскрытыми.

Официальные ведомства лишь в единичных случаях указывают на наличие мотива кровной мести в подобных преступлениях. Так, управление СКР по Чечне лишь дважды публично упомянуло этот мотив в своих сообщениях, - в 2010 и в 2021 году, свидетельствует результат поиска по публикациям на сайте. Первый из этих случаев касается покушения на убийство жителя села Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района, который опознал по голосу одного из стрелявших в него людей. Во втором случае следователи отчитались о расследовании убийства мужчины, застреленного в Урус-Мартане осенью 2020 года: по их версии, преступление совершил молодой человек, чей брат был убит одним из родственников жертвы за шесть лет до этого.

Периодически информация о случаях, когда в Чечне задействуется механизм кровной мести, распространяется по неофициальным каналам. Так, комментатор публикации на "Кавказском узле" orval 24 января сообщил об угрозе кровной мести для жителя Чечни, задержанного по следам расстрела мужчины в Ахматовском районе Грозного.

"Теперь его родным придется какое-то время скрываться от близких жертвы, и засылать к ним авторитетных старейшин, чтобы разрешить ситуацию. Ведь в соответствии с чеченскими адатами, родные убитого имеют право в отместку расправиться с близкими убийцы, начиная с отца и заканчивая другими близкими родственниками по отцовской линии", - написал он.

23 января Следком сообщил о задержании подозреваемого в убийстве, жертвой которого стал 47-летний мужчина в Грозном: по версии силовиков, 43-летний подозреваемый на допросе сознался, "что совершил убийство из-за неприязненных отношений к убитому", следует из публикации на сайте ведомства.

Целиком изжить существующий в Чечне механизм кровной мести властям не удастся, уверен чеченский правозащитник Оюб Титиев.

«В какой-то мере кровная месть является сдерживающим фактором для совершения убийств и тяжких преступлений. Кровная месть остается и вряд ли возможно её полностью искоренить, как бы власти не пытались это сделать. Есть комиссия по примирению, но полностью изжить кровную месть невозможно», - сказал он "Кавказскому узлу".

Чеченские адаты, которые позволяли родственникам убитого мстить любому мужчине из рода виновного в убийстве, остались в прошлом, сегодня они приведены в соответствие с требованиями ислама, отметил Титиев. «Эти адаты со времен язычества в основном ушли. Согласно нормам ислама, никто не должен пострадать, кроме самого виновника, который должен понести наказание. Ислам искореняет распространение кровной мести на других членов семьи», - пояснил правозащитник.

Титиев не смог припомнить за последние годы случаев кровной мести, направленной на родственников виновного, если только потерпевший не был представителем власти. «В основном семьи договариваются об примирении, о прощении, урегулируют проблему. Но есть исключения, если пострадавший - один из членов сегодняшней «команды» руководства республики. В этих случаях бывает, что берут в заложники родственников виновного, пытаясь заставить того вернуться. Обычные люди к таким мерам не прибегают», - отметил он.

Старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов согласен с оценкой, что нынешние адаты кровной мести не противоречат исламу. «Можно сказать, что они приведены в соответствие с шариатом. Таких адатов, которые противоречили бы шариату почти нет. Поэтому кровная месть не в отношении виновника не допускается», - сказал он "Кавказскому узлу". Вместе с тем Ярлыкапов не исключает, что отдельные люди могут по своему усмотрению интерпретировать адат и в определенных случаях на него ссылаться.

Ученый отметил, что кровная месть бытует также в Ингушетии и Дагестане, но при этом среди разных этнических групп этот механизм распространен неоднородно. «В той же Чечне кровной мести среди ногайцев и кумыков практически нет, а у чеченцев она более выражена. Но, в целом, с региональными и этническими оговорками, кровная месть остается актуальной», - пояснил Ярлыкапов.

Регулярная публикация отчетов о примирении кровников говорит о том, что проблема не изжита, отметил он. «Постоянная медиация случаев, которые могут быть связаны с кровной местью, целые действа по примирению сторон, - это все свидетельствует о сохранении актуальности адатов, связанных с кровной местью», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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