Минюст добился возвращения Михаилу Беньяшу* маркировки иноагента

01 февраля 2023, 19:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Первомайский районный суд Краснодара по требованию Минюста отменил приостановку решения о внесении адвоката Михаила Беньяша* в список иноагентов и обязал его вновь ставить маркировку иноагента в своих постах в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября 2022 года Минюст включил Михаила Беньяша* в реестр физлиц-иноагентов, 20 ноября 2022 года адвокат обжаловал это решение. 13 декабря стало известно, что суд в Сочи отстранил Беньяша* от участия в деле уволенных сотрудников Росгвардии, заявив, что Беньяш* как иностранный агент не имеет допуска к гостайне. 17 января суд в Краснодаре приостановил решение Минюста России о внесении адвоката Михаил Беньяша* в реестр иностранных агентов, что позволило ему с этого дня не ставить в своих публикациях маркировку иноагента.

Приостановка решения о статусе иноагента в отношении Михаила Беньяша* отменена судом, сообщил сегодня сам адвокат в своем Telegram-канале. В этом посте он указал, что пост написан иноагентом. В предыдущих постах, начиная с 17 января, Беньяш* не делал пометок об иноагентстве.

Первомайский районный суд Краснодара отменил собственное решение о мерах предварительной защиты по иску адвоката Михаила Беньяша* к Министерству юстиции. В решении суда сказано, что Минюст опротестовал меры 31 января – и требование ведомства было удовлетворено в тот же день. "Принятые судом меры предварительной защиты по делу могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов неопределённого круга лиц вследствие невыполнения физическим лицом, включённым в реестр, обязанностей и ограничений", - процитировала сегодня "Адвокатская улица" решение суда

Беньяш* сообщил, что намерен обжаловать отмену обеспечительных мер. По его мнению, изменение позиции суда может быть связано с решением квалифкомиссии Адвокатской палаты Краснодарского края – которая нашла нарушения профессиональной этики постах адвоката.

15 декабря 2022 года Михаил Беньяш* сообщил, что краевое управление Минюста потребовало от краснодарской палаты адвокатов лишить его адвокатского статуса. Управление Минюста России по Краснодарскому краю заявило, что Беньяш* подрывал статус адвокатуры, размещая в своем Telegram-канале публикации, содержащие "некорректные высказывания" в отношении органов власти, что несовместимо со статусом адвоката. Сам Беньяш* усомнился в том, что решение о лишении его статуса будет вынесено на этом основании. Квалификационная комиссия палаты адвокатов Краснодарского края обнаружила нарушения профессиональной этики в Telegram-постах адвоката Михаила Беньяша*.

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