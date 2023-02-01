Торговцы в Ереване потребовали сохранить ярмарку

01 февраля 2023, 11:48

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Закрытие ярмарки "Малатия" лишит многих продавцов и владельцев торговых объектов средств к существованию, заявили участники акции протеста в Ереване.

Протестующие заявили, что на ярмарке работает 600-700 человек. "Мы все в долгах и содержим наши семьи. Теперь же они нас закрывают. Нам не позволяют работать. Здесь был скотный двор. Ярмарка была построена на наши деньги. Если вопрос лишь в пожарной безопасности, то тогда дайте нам время. Неужели этот вопрос нельзя никак решить? Если что-то не так - дайте нам время исправить ситуацию", - сказала одна из участниц акции.

Женщина обратилась к премьер-министру республики Николу Пашиняну, потребовав, чтобы он встал на сторону протестующих, пишет сегодня NEWS.am.

Протестующие заявили, что все необходимые работы по обеспечению пожарной безопасности можно было провести параллельно с нормальной работой рынка. Некоторые из торговцев отметили, что работа на ярмарке является их единственным источником дохода, поэтому они продолжат свою борьбу, пока не будут решены их социальные проблемы, передает информагентство "Новости-Армения".

Ранее Инспекция градостроительства, технической и пожарной безопасности Армении из-за нарушений противопожарной безопасности решила с 1 февраля временно приостановить работу ярмарки "Малатия", которая считается одной из крупнейших в Ереване.

"Кавказский узел" ранее писал, что торговцы с рынка "Петак", расположенного около ТЦ "Сурмалу" в Ереване, 22 августа 2022 года вышли на акцию протеста на территории, прилегающей к торговому центру. Они потребовали возобновить работу рынка, закрытого после взрыва в ТЦ. Силовики пояснили, что расположенные около "Сурмалу" торговые точки закрыты в целях безопасности, однако торговцы заявили, что им ничего не угрожает и потребовали назвать конкретную дату, когда они смогут вернуться к работе. На следующий день после протестов рынок возобновил работу.

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