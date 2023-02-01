Прокуратура Нагорного Карабаха опровергла причастность миротворцев к вымогательству

01 февраля 2023, 00:12

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Представители миротворцев пообещали бизнесменам провезти в Нагорный Карабах продукты и электронику, однако в результате с бизнесменов вымогали деньги за возврат товара, сообщил адвокат Роман Ерицян. Миротворцы непричастны к инциденту, заявила прокуратура Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", блокировка Лачинского коридора, который является единственной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, привела к дефициту продовольствия в непризнанной республике, остановила работу междугородного транспорта. В Нагорном Карабахе введены экономия электричества, талоны на продукты, возникли проблемы с подачей газа и работой АЗС. В городах дефицит овощей и фруктов, в магазинах по-прежнему отсутствуют товары бытовой химии и средства гигиены, рассказали карабахцы.

Из-за блокады дороги в Нагорном Карабахе возникли сложности с поставками дизтоплива, кормов, которые могут отразиться на посевной, а большинство продуктов питания закончились, сообщило 24 января министерство сельского хозяйства. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта. Дорога Горис-Степанакерт остается закрытой 51-е сутки.

Информацию о том, что российские миротворцы вымогают деньги с предпринимателей Нагорного Карабаха разместил на своей странице в Facebook* адвокат Роман Ерицян. Он сообщил, что ему стало известно о том, что ряд предпринимателей Нагорного Карабаха "в обмен на довольно значительную сумму денежной компенсации" пытались "провести работы по передаче имущества" на сумму около 35 млн драмов (88,4 тысячи долларов США). По его словам, речь идет о телефонах, компьютерах, продуктах и товарах первой необходимости. Чиновники,при получении платы за передачу имущества, присвоили его себе себе передаваемое имущество и "отказываются передать его предпринимателям.

"Высокопоставленные чиновники миротворческой воинской части начали вымогать крупные суммы денег (3 миллиона драмов - около 7,5 тысяч долларов США) у владельцев бизнеса, чтобы решить вопрос, но получив отказ, они сообщили владельцам бизнеса, что часть имущества был разрушена, а другая часть пришла в негодность", - указал адвокат. По его данным представители миротворцев "отказываются даже встречаться с бизнесменами", говорится в публикации от 29 января.

На следующий день Ерицян объяснил, что стало поводом для написания этого поста. Он указал, что бизнесмены обращались в органы власти Нагорного Карабаха, в том числе к госминистру, ноне получили помощи. Он отметил, что критика была направлена не на российских миротворцев в целом, а лишь на некоторых представителей миротворческого контингента, в том числе высокопоставленных. "Я часто был свидетелем позитивного и гуманитарного отношения к народу Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла")", - говорится в посте от 30 января.

Он добавил, что благодаря его заявлению командованию миротворческого контингента стало известно об инциденте и и оно "начинает принимать "меры для выяснения степени нанесенного ущерба". Кроме того, они также должны быть заинтересованы в удалении или привлечении к уголовной ответственности таких лиц из своей команды", - подчеркнул адвокат.

Прокуратура Нагорного Карабаха прокомментировала случившееся, указав, что миротворцы не имеют отношения к инциденту. "В прокуратуру Республики Арцах были приглашены лица, пострадавшие от вышеуказанного инцидента, из разъяснений которых стало очевидно, что российские военные, осуществляющие миротворческую миссию в Арцахе, не имеют никакого отношения к инциденту. Он произошел на территории Армении с участием лица, представившегося российским военным", - говорится в сообщении на сайте ведомства от 31 января, которое перевел "Кавказский узел".

"Кавказский узел" также писал, что 40 общественных организаций Нагорного Карабаха в письме ОБСЕ призвали рассмотреть возможность развертывания дополнительных международных миротворческих сил для обеспечения безопасности непризнанной республики.

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