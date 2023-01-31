Названы сроки завершения рекультивации мусорного полигона под Геленджиком 

31 января 2023, 11:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рекультивация мусорного полигона под Геленджиком завершится до конца 2023 года, сообщил гендиректор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев. Мэр города Алексей Богодистов назвал рекультивацию свалки "историческим событием" для курорта.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Михаил Мишустин в 2022 году подписал распоряжение о дополнительном финансировании Краснодарского края для подготовки к ликвидации мусорного полигона в селе Кабардинка около Геленджика. На начало работ по ликвидации этого полигона из резервного фонда правительства планировалось направить 257 млн рублей. Экологи высказали мнение, что выделенных правительством денег недостаточно.

Полигон в селе Кабардинка запустили в 1973 году. Сейчас он законсервирован. Со стороны полигон выглядит как холм, и мусора на нем не видно. Однако под слоем щебня и песка лежит несколько миллионов тонн мусора — его просто пересыпали вместо того, чтобы рекультивировать. 27 октября 2022 года с "Российским экологическим оператором" был заключен контракт непосредственно на работы по рекультивации полигона. Его цена — 700,65 миллиона рублей, а срок исполнения — до 22 декабря 2023 года, сообщило ранее краснодарское издание 93.ru.

В Краснодарском крае началась рекультивация мусорного полигона возле села Кабардинка под Геленджиком. В течение года власти планируют очистить свалку площадью 17,2 гектара. Работы проводят под руководством Российского экологического оператора. Процесс контролируют “в ручном режиме”. Сейчас рядом с полигоном обустроили строительный городок для рабочих и завезли технику. Следующим этапом будет установка 30 газоотводных труб для дегазации.

“Для Геленджика проект рекультивации мусорного полигона можно считать историческим событием. 45 лет копилась эта гора мусора и вот сейчас приступили к работам по ее уничтожению”, - рассказал мэр курорта Алексей Богодистов, слова которого приводит сегодня "Югополис".

Стоимость рекультивации объекта оценивается в 700 млн рублей, со ссылкой на гендиректора "Российского экологического оператора" (ППК "РЭО") Дениса Буцаева сообщил "Интерфакс".

"До конца 2023 года он будет рекультивирован. Процесс уже запущен", - сказал, в частности, Буцаев.

По данным пресс-службы РЭО, с момента создания полигона в 1973 году на нем скопилось 1,6 млн тонн бытовых и строительных отходов. При этом в последние пять лет он не использовался.

"У Краснодарского края нет возможности похвастаться рекультивированными территориями на месте свалок. Ни одной свалки за последние годы не рекультивировали. Хотя несколько проектов было - Апшеронская, у Горячего Ключа, в Белореченском районе. Но завершенных проектов нет", - прокомментировал ранее планы рекультивации полигона под Геленджиком председатель краснодарского регионального отделения общественной организации "Зелёная лига" Евгений Витишко.