Движение автомобилей возобновлено на Крымском мосту

31 января 2023, 10:17

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Рабочие завершили установку пролета автодорожной части Крымского моста, после чего по нему возобновилось движение автомобилей, сообщил сегодня Минтранс.

Как информировал "Кавказский узел", ранее Минтранс предупредил, что Крымский мост 31 января будет временно закрыт для автомобилей из-за установки пролета автодорожной части моста.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего мост был закрыт. Из-за взрыва были частично обрушены два автодорожных пролета. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.

Сегодня на Крымском мосту возобновилось движение автомобилей, сообщил Минтранс России.

"В 06.30 [мск] возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Напомним, первые два поврежденных пролета левой части моста были демонтированы 19 и 21 декабря 2022 года, третий и четвертый – 17 и 20 января. Три новых пролета были надвинуты в январе. Планируется, что все новые пролеты будут установлены в проектное положение в феврале.

"Кавказский узел" также писал, что после взрыва на Крымском мосту возросла роль Керченской переправы, около нее возникли большие очереди из машин. Администрация Краснодарского края 14 октября 2022 года заявила, что на линии работает три парома, при этом переправы со стороны Кубани ожидали на тот день около тысячи фур. Водители, которые везут непродовольственные товары, пожаловались на длительное ожидание в очереди и попросили пропускать не только машины с продуктами.

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