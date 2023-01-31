"Красный Крест" доставил из Армении в Нагорный Карабах 17 человек

31 января 2023, 01:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 жителей Нагорного Карабаха, которые не могли вернуться домой из Армении из-за блокировки Лачинского коридора, при посредничестве Международного комитета Красного креста приехали в Степанакерт. Всего за время блокады при посредничестве МККК домой вернулись 59 карабахцев.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. 30 января 19 жителей Армении были вывезены из Нагорного Карабаха при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Азербайджанские активисты пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. 29 января в медцентры Армении были доставлены еще шесть человек, а всего с начала блокады Лачинского коридора вывезены 55 пациентов, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

При посредничестве Международного комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе из Армении в Степанакерт были перевезены 17 человек, в том числе дети, которые 50 дней не могли вернуться домой из-за блокады. За все время блокады международная миссия МККК в Нагорном Карабахе вернула 59 граждан.

«При посредничестве МККК в Степанакерт были переведены 17 человек. Мы не разделяем взрослых и детей. Мы привезли людей, взрослых и детей, которые были разлучены со своими семьями из-за блокады. Эти 17 семей воссоединились", - сообщила глава миссии МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян.

По ее словам, 59 человек, оставшихся в Армении из-за блокады, перевезены в Нагорный Карабах при посредничестве МККК. Еще 36 граждан Армении при посредничестве миссии вернулись в Армению. Мусаелян добавила, что «МККК продолжит гуманитарную операцию по воссоединению семей, чтобы все разлученные семьи имели возможность воссоединиться».

Ранее, 29 января российские миротворцы перевезли из Нагорного Карабаха в Армению 44 гражданина России, в том числе семерых детей. Перевозка состоялась в рамках договоренностей с азербайджанской стороной, сообщает "Арцах пресс".

Напомним, что при посредничестве российских миротворцев 17 января в Нагорный Карабах из Армении вернулись 19 детей. При этом, по словам защитника прав человека Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, блокировавшие трассу азербайджанцы устроили провокацию. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, с начала блокады Лачинского коридора в Армении остались более 1100 граждан непризнанной республики, в том числе более 270 детей.

Ромела Газарян оставила двухлетнего сына и мужа в Степанакерте, а сама повезла мать на операцию в Ереван. Женщины не могли вернуться после реабилитации, так как Лачинский коридор был заблокирован. «Я была в разлуке с семьей 53 дня и сейчас безумно рада, что наконец-то обняла их», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ее сестра Жанна Газарян призналась, что у нее были мысли попросить Красный Крест отправить сына сестры в Армению к матери. «Так как здесь блокада, трудно с питанием - некоторые продукты по талонам, нет овощей и фруктов, газ и электричество периодически отключают, дефицит детского питания и памперсов. Я предложила сестре идею выслать к ней ребенка, но она категорически отказалась, сказав, что хочет вернуться к себе домой к своей семье. Нам оставалось только ждать. 30 января Красный Крест привез ее и нашу маму. Впервые после войны мы ощутили радость. И пусть трудности с блокадой не завершились, зато вся наша семья в вместе», - сказала девушка.

Армине Айрапетян вместе с годовалым сыном в начале декабря прошлого года поехала в Ереван на медицинское обследование. В Степанакерте остались муж, престарелые родители и еще двое детей. Она должна была вернуться 12 декабря, но пока ехала, пришла новость, что Лачинский коридор заблокирован. «Почти два месяца я не имела возможности обнять своих детей. Все это время мы жили в Горисе. Нас там разместили бесплатно в гостинице. Кормили и были очень внимательны к нам, предоставили интернет, чтобы мы могли в любой момент связаться с родными в Степанакерте. Поэтому мы знали, как в трудно живется людям в Арцахе (Нагорном Карабахе) из-за блокады. Но все это нас не останавливало, мы все хотели к своим семьям. И сейчас я приехала в свой любимый Степанакерт, встретилась с родными и любимыми людьми и готова стойко перенести все блокадные трудности, лишь бы мои родные были со мной», - сказала многодетная мать корреспонденту "Кавказского узла".

Зина Саркисян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ездила в Ереван на лечение. «Из-за блокады я не смогла приехать и вынуждена быть в разлуке с семьей более 50 дней. Каждую минуту я думала о возвращении, о детях и внуках. В первые дни было немного легче, потому что казалось, что дорога скоро откроется. Но потом, когда блокада затянулась, психологически пережить разлуку с родными было очень трудно. Я каждый день ждала своей очереди, чтобы приехать домой. Внукам привезла пару килограммов разных фруктов – они просили только это», - сказала женщина.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.