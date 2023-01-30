Аналитики поспорили о влиянии событий в Иране на проект Зангезурского коридора

30 января 2023, 20:00

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Атака на Иран со стороны Израиля может привести к ослаблению сотрудничества Ирана с Арменией, что дает Баку дополнительные возможности для реализации проекта Зангезурского коридора, указали азербайджанские аналитики. Маловероятно, чтобы события в Иране привели к ухудшению ситуации на Южном Кавказе, возразили армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", укрепление партнерства Ирана и Армении не представляет угрозы для Азербайджана, развивающего сотрудничество с Израилем, которое сулит Баку политические и экономические выгоды, указали 19 января азербайджанские аналитики. Сотрудничество с Израилем, в частности, поможет Баку эффективнее отстаивать свои интересы в Европе и США, отметили они.

28 января в иранском городе Исфахан была совершена атака с использованием беспилотников на военный завод. По данным Минобороны Ирана, один аппарат был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались, люди не пострадали. В заявлении Минобороны не уточнялось, кого Тегеран считает причастным к нападению, но сегодня телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщил, что предварительные данные расследования указывают на причастность Израиля к удару беспилотников, сообщает ТАСС.

Аналитики в Баку указали на риски Армении от ситуации в Иране

Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зулфугаров считает войну Израиля с Ираном "существующей реальностью". По его мнению, сейчас создается коалиция западных стран, выступающих на стороне Израиля, одновременно формируется антииранская коалиция арабских государств. "Тандем Азербайджана с Турцией может включиться в этот союз, но степень нашего участия зависит от того, какую политику Тегеран будет вести в отношении Азербайджана", - сказал Зулфугаров корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению бывшего министра, антиазербайджанские и антитурецкие силы на Западе под давлением новых обстоятельств вынуждены пересмотреть отношение к Азербайджану и Турции. Правительству Азербайджана следует ожидать охлаждения армяно-иранских отношений, поскольку армянский премьер Никол Пашинян ориентирует страну в сторону Запада. "Как следствие, следует ожидать закрытия консульства Ирана в Зангезуре", - сказал экс-министр.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что несмотря на позицию Армении, "Зангезурский коридор будет реализован", сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. "Это можно понимать двояко: или прорубим коридор войной, или пустим его по территории Ирана, в Нахичевань, и далее построим железную дорогу Нахичевань - Карс (проектная часть завершена, остались только инвестиции). То есть, Армения окажется в середине железнодорожного кольца", - объяснил Мамедов.

При этом атака на посольство в Тегеране ставит под удар доверие Баку к властям Ирана, с которыми Баку контактирует по теме Зангезурского коридора, отметил аналитик. "Транспортная тема - это дорога с двусторонним движением, и элемент взаимозависимости. Поэтому насколько Азербайджан будет зависеть от Ирана, ровно настолько же Иран будет зависеть от Азербайджана. Надо еще понимать, что часть Зангезурского коридора, которая должна пойти по территории Ирана, не является интегрированной частью железнодорожной системы Ирана, железная дорога из Ирана идет в Джульфу, а до Джульфы из Зангилана дорога будет идти через Иран и Ордубад. Таким образом, если отношения Азербайджана ухудшатся до такой степени, что строительство Зангезурского коридора по территории Ирана остановится, то у Азербайджана не останется выбора в усилении давления на Армению по реализации обязательства предоставить Зангезурский коридор. В этом процессе будет активна и Россия", - сказал Фархад Мамедов.

С другой стороны, по его словам, если в ближайшее время не будет прогресса по теме мирного договора с Арменией, и Баку отзовет свои предложения по мирному договору, то требование именно по Зангезурскому коридору появится в обновленном варианте мирного договора в качестве императива. "Невозможность реализации Зангезурского коридора по причине отказа Армении от своих обязательств по итогам войны 2020 года, и неспособность Ирана обеспечить строительство на своей территории дорого обойдётся, в первую очередь, Армении", - предположил Мамедов.

Баку действует "рационально, а не ситуативно", поэтому последние события не изменят отношения Азербайджана к России и Армении, считает депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. "Баку до [военной операции России] в Украине заявлял, что в 2025 году российские миротворцы уйдут из Карабаха, это требование не меняется. Так же и в отношении наших законных требований к Армении. А поддержка азербайджанцев Ирана из Баку усилится по мере активизации протестного движения азербайджанцев в ИРИ", - сказал депутат корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по словам Мусабекова, именно Россия заинтересована в восстановлении железнодорожного сообщения по коридору через Мегри (Зангезурского коридора), действовавшего в СССР. "Восстановить дорогу вдоль Араза выгоднее, чем строить за 4-5 миллиарда долларов новую дорогу через горы. Это нормальное отношение к экономике, мы надеемся, что трезвая оценка экономического проекта в Иране и России сохранится, несмотря на события последних дней", - сообщил Мусабеков.

Атаку на посольство Азербайджана и нападение на Иран следует понимать как угрозу миру со стороны триумвирата Армения – Россия – Иран, считает экономист, член политкомитета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли. "Азербайджану следует принимать происходящее в этом ракурсе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Армянские политологи сочли маловероятной войну Азербайджана с Ираном

Война Ирана с Израилем маловероятна, как и участие в ней Азербайджана, считает армянский политолог Андриас Гукасян. "Стороны не готовы анонсировать войну. То, что происходит сегодня – это элементы гибридной войны, которые проявляются в диверсиях. Если же Азербайджан по каким-то причинам будет вовлечен в войну, он не в состоянии будет вести войну на два фронта. Для этого у Азербайджана нет ресурсов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В армянское общество "вброшен ложный нарратив", что в возможную войну может быть втянута и Армения, добавил политолог. "Нет иранской красной линии в вопросе территориальной целостности Армении. Есть нормы международного права. Но в Армении идет пропаганда, что норм международного права нет, а Азербайджан может вести войну и оккупировать Сюник. Ситуация вокруг Ирана не дает Азербайджану повод для агрессии против Армении", - пояснил Гукасян.

То, что Иран не нанес ответный удар, свидетельствует о том, что власти Ирана не приняли окончательного решения, идти ли на разрыв отношений с Западом и военную конфронтацию или искать дипломатические пути решений "сложных вопросов", отметил политолог.

Политолог Армен Варданян выразил сомнение в том, что последние события в Иране могут побудить Азербайджан к вооруженному конфликту с Арменией. "Не только Иран высказывался о недопустимости экстерриториального коридора через Сюник. Свою поддержку территориальной целостности Армении высказали и западные страны, в частности, ЕС и США. В вопросе коридора интересы Ирана и Запада совпадали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Именно поэтому ЕС и направил миссию наблюдателей в Армению, добавил политолог. "Азербайджан не сможет избежать политических последствий, если попытается силовым путем захватить коридор через Сюник", - пояснил Варданян.

По его словам, вытеснить Иран из региональной повестки ни Турции, ни Азербайджану не удастся. "Сейчас идет попытка понять, как далеко зайдет Иран в случае войны. Но смоделировать его действия сложно, так как это довольно непредсказуемая страна. Война Азербайджана с Ираном маловероятна. Ни одной из сторон эта война ничего не даст. Война для обеих стран – красная линия. Ни Иран, ни Азербайджан не желают воевать друг с другом", - сказал он.

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